Güçlü güneş patlaması Dünya'ya etkileri nelerdir? Bilim insanları uyardı!

Güneş patlamaları, güneş atmosferinde manyetik enerji biriktiğinde ve yoğun bir elektromanyetik radyasyon patlamasıyla açığa çıktığında meydana gelir. Büyüklüklerine göre harfli gruplar halinde kategorize edilirler. X sınıfı en güçlü olanıdır. Daha sonra X sınıfı patlamalardan 10 kat daha küçük olan M sınıfı patlamalar, ardından C sınıfı, B sınıfı ve son olarak Dünya'yı önemli ölçüde etkilemeyecek kadar zayıf olan A sınıfı patlamalar vardır.