Güçlü güneş patlaması Dünya'ya etkileri nelerdir? Bilim insanları uyardı!
Güneş lekesi bu hafta sonu doğrudan Dünya'ya bakacak şekilde dönecek.
NOAA'nın Uzay Hava Tahmin Merkezi'ne göre, güneş lekesi Dünya'ya dönük olmamasına rağmen, patlamanın etkileri, olaydan kaynaklanan radyasyonun dünyanın bazı bölgelerinde orta derecede bir radyo kesintisini tetiklemesiyle hissedildi.
Güneş'in dönüşü nedeniyle, gizemli güneş lekesi yakında Dünya görüş alanına girecek ve hafta sonu doğrudan bize dönük olacak.
Güneş patlamaları, güneş atmosferinde manyetik enerji biriktiğinde ve yoğun bir elektromanyetik radyasyon patlamasıyla açığa çıktığında meydana gelir. Büyüklüklerine göre harfli gruplar halinde kategorize edilirler. X sınıfı en güçlü olanıdır. Daha sonra X sınıfı patlamalardan 10 kat daha küçük olan M sınıfı patlamalar, ardından C sınıfı, B sınıfı ve son olarak Dünya'yı önemli ölçüde etkilemeyecek kadar zayıf olan A sınıfı patlamalar vardır.
Her sınıf içinde, 1'den 10'a kadar olan sayılar bir patlamanın göreceli gücünü belirtir. Son parlama M9.6 olarak ölçüldü; eğer sadece %4 daha parlak olsaydı X-parlaması olarak sınıflandırılacaktı.