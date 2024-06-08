Harvard Üniversitesi açıkladı: "Dünyada gizlice yaşayan uzaylılar olabilir"

ESKİ BİR UYGARLIĞIN KALINTILARI MI?

Araştırmacılar, bu türün eski, teknolojik olarak gelişmiş bir insan uygarlığının kalıntıları olabileceğini düşünüyor. Bu 'kripto insanların, UFO pilotları olarak tanımlanabileceği iddiası ise oldukça spekülatif. Makalede, bu hipotezin şu an için bir 'senaryo' düzeyinde olduğu vurgulanıyor ve somut kanıtların eksikliğine dikkat çekiliyor.