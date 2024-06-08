Harvard Üniversitesi açıkladı: "Dünyada gizlice yaşayan uzaylılar olabilir"
Amerika'nın önde gelen üniversitelerinden Harvard ve Montana Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanlarının yeni bir araştırması, UFO ve "kripto uzaylı" iddialarını detaylı bir şekilde inceliyor. Yapılan açıklamada dünyada kripto yaşayan uzaylıların olduğu ifade edildi. İşte ayrıntılar...
Amerika'nın önde gelen üniversitelerinden Harvard ve Montana Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanlarının yeni bir araştırması, UFO ve "kripto uzaylı" iddialarını detaylı bir şekilde inceliyor. Philosophy and Cosmology dergisinde yakında yayımlanacak olan bu çalışma, Dünya'da gizlenmiş olabilecek zeki yaşam formlarının varlığına dair spekülasyonları gündeme getiriyor.
Harvard Üniversitesi'nden Tim Lomas ve Brendan Case ile Montana Teknoloji Üniversitesi'nden M. Paul Masters tarafından kaleme alınan ve 4 Haziran'da ResearchGate’e yüklenen makale, 'kripto-uzaylılar hipotezi' başlığıyla dikkat çekiyor.
Araştırmacılar, kripto uzaylıların galaksiler arası ziyaretçiler olabileceğini ve tanımlanamayan hava olayları (UAP) ile UFO'lardan sorumlu olabileceklerini öne sürüyor.
ESKİ BİR UYGARLIĞIN KALINTILARI MI?
Araştırmacılar, bu türün eski, teknolojik olarak gelişmiş bir insan uygarlığının kalıntıları olabileceğini düşünüyor. Bu 'kripto insanların, UFO pilotları olarak tanımlanabileceği iddiası ise oldukça spekülatif. Makalede, bu hipotezin şu an için bir 'senaryo' düzeyinde olduğu vurgulanıyor ve somut kanıtların eksikliğine dikkat çekiliyor.