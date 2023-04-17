Her bütçeye uygun 2023'ün en iyi akıllı saat modelleri

Vestel Akıllı Saat 2

Türkiye’nin en çok tercih edilen beyaz eşya üreticilerinden olan Vestel, akıllı saat kategorisinde de ürün üretiyor. Öyle ki Vestel, üretmiş olduğu akıllı saat modelleriyle giriş-orta seviye akıllı saat kullanıcılarına hitap ediyor. Bu doğrultuda Vestel, 2022 yılında Akıllı Saat serisinin yeni modelini kullanıcılarıyla buluşturdu. Vestel Akıllı Saat 2, sunduğu özelliklerle akıllı saat önerileri listemizde kendisine yer buluyor.

Vestel Akıllı Saat 2, tasarım konusunda serinin ilk modelinin tasarımına benziyor. Bu doğrultuda Vestel, saatte sade fakat şık bir tasarım kullanmayı tercih etti. Ayrıca şirket, tasarım için uygun renk seçeneklerini belirleyerek saatin tasarımını ön plana çıkartmayı başardı. Bunun yanı sıra Vestel, saatin tasarımını suya dayanıklı bir şekilde geliştirdi.

1.55 inç ekrana sahip olan Vestel Akıllı Saat 2, 320×360 piksel çözünürlüğünde hizmet veriyor. Bunun yanı sıra Vestel, ekranda TFT LCD bir panel kullanmayı tercih etti. Böylece Vestel Akıllı Saat 2, rakiplerine göre yeterli bir ekrana sahip diyebiliriz.

210 mAh bataryaya sahip olan saat, ortalama 2 saatte tam kapasitede şarj olmaktadır. Bunun yanı sıra Vestel, saatin bataryasının az kullanımda yaklaşık 5 günlük bir kullanım süresi sunduğunu belirtiyor. Vestel, batarya konusunda da kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor.

Bir akıllı saatin en önemli özelliği, sahip olduğu uygulamalardır desek yanlış olmayacaktır. Bu noktada Vestel, saatte sunduğu spor uygulamalarından sağlık uygulamalarına kadar çok çeşitli uygulamalarla kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor. Böylece Türkiye’de 700 TL’den başlayan fiyatlarla satılan Vestel Akıllı Saat 2, rakiplerine göre kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor.