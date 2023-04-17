Her bütçeye uygun 2023'ün en iyi akıllı saat modelleri
Giyilebilir teknolojik cihazlar, hızla insan yaşamında yer edinmeye devam ediyorlar. Gelişen teknoloji, bu cihazların daha çok yaygınlaşmasını sağlıyor. Bundan dolayı bizler de bu yazımızda sizler için en iyi akıllı saat önerileri listesi hazırladık.
Imilab KW66
Imilab KW66, ülkemizdeki en uygun fiyatlı akıllı saatlerin başında geliyor. Saat fiyatına göre bulundurduğu özelliklerle kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor. Saat oldukça klasik ve sade bir tasarıma sahip. Bu fiyat aralığındaki saatler genellikle güzel bir tasarıma sahip değil. Ancak Imilab KW66, tasarımıyla çoğu kişiyi memnun edecektir.
Saatte 1.28 inç HD bir ekran mevcut. Bunun yanı sıra saatin 340 mAh bir bataryası var. Bu batarya bu fiyat aralığındaki bir saat için gayet yeterli. Tabii ki akıllı saatlerde insanlar donanımdan çok özelliklere bakıyorlar. Saatte 13 tane spor modu bulunuyor. Bunun dışında saatin kalp atış hızı izleme, nabız ölçme gibi temel özellikleri de var. Ancak sesli görüşme yapamıyorsunuz. Bu da giriş seviyesi bir akıllı saat için gayet normal bir durum.
Vestel Akıllı Saat 2
Türkiye’nin en çok tercih edilen beyaz eşya üreticilerinden olan Vestel, akıllı saat kategorisinde de ürün üretiyor. Öyle ki Vestel, üretmiş olduğu akıllı saat modelleriyle giriş-orta seviye akıllı saat kullanıcılarına hitap ediyor. Bu doğrultuda Vestel, 2022 yılında Akıllı Saat serisinin yeni modelini kullanıcılarıyla buluşturdu. Vestel Akıllı Saat 2, sunduğu özelliklerle akıllı saat önerileri listemizde kendisine yer buluyor.
Vestel Akıllı Saat 2, tasarım konusunda serinin ilk modelinin tasarımına benziyor. Bu doğrultuda Vestel, saatte sade fakat şık bir tasarım kullanmayı tercih etti. Ayrıca şirket, tasarım için uygun renk seçeneklerini belirleyerek saatin tasarımını ön plana çıkartmayı başardı. Bunun yanı sıra Vestel, saatin tasarımını suya dayanıklı bir şekilde geliştirdi.
1.55 inç ekrana sahip olan Vestel Akıllı Saat 2, 320×360 piksel çözünürlüğünde hizmet veriyor. Bunun yanı sıra Vestel, ekranda TFT LCD bir panel kullanmayı tercih etti. Böylece Vestel Akıllı Saat 2, rakiplerine göre yeterli bir ekrana sahip diyebiliriz.
210 mAh bataryaya sahip olan saat, ortalama 2 saatte tam kapasitede şarj olmaktadır. Bunun yanı sıra Vestel, saatin bataryasının az kullanımda yaklaşık 5 günlük bir kullanım süresi sunduğunu belirtiyor. Vestel, batarya konusunda da kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor.
Bir akıllı saatin en önemli özelliği, sahip olduğu uygulamalardır desek yanlış olmayacaktır. Bu noktada Vestel, saatte sunduğu spor uygulamalarından sağlık uygulamalarına kadar çok çeşitli uygulamalarla kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor. Böylece Türkiye’de 700 TL’den başlayan fiyatlarla satılan Vestel Akıllı Saat 2, rakiplerine göre kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor.
Haylou Solar LS05
2020 yılında satışa sunulan Haylou Solar LS05 ülkemizde performansıyla memnun bırakacak en ucuz akıllı saat modellerinin başında geliyor. Saat, hem şık tasarımı hem de uygun fiyatı sebebiyle Türkiye’de oldukça fazla tercih ediliyor.
Haylou Solar LS05 oldukça sade ve şık duran bir tasarıma sahip. Saatte 1,28 inç TFT LCD bir ekran bulunuyor. Bu fiyat aralığındaki akıllı saatler genellikle suya dayanıklı değil. Ancak Haylou Solar LS05, hem suya hem de toza dayanıklı.
Saate kamera, mikrofon ve hoparlör bulunmuyor. Bundan dolayı saat ile telefon görüşmelerini yapmak mümkün değil. Ancak saatle telefonunuzdaki bildirimleri görüntüleme, gelen çağrıları yanıtlama, SMS görüntüleme ve müzik çalar kontrolü gibi temel işlemleri yapabiliyorsunuz.
Bunlar dışında saatteki uygulamalar sayesinde kalori takibi, kronometre, mesafe ölçer ve spor modu gibi özelliklerden yararlanabiliyorsunuz.
Haylou Solar LS05, Türkiye’de 435 – 700 TL fiyat aralığında satılmaktadır. Türkiye’de bu fiyat aralığında birçok akıllı saat modeli bulunuyor. Ancak Haylou Solar LS05, hem özellikleriyle hem de tasarımıyla diğer modellerin önüne geçiyor ve akıllı saat önerileri listemizin ilk tavsiyesi oluyor.
Zeblaze Stratos
Sizler için hazırlamış olduğumuz en iyi akıllı saat önerileri listemize Zeblaze Stratos ile devam ediyoruz. Zeblaze, son zamanlarda üretmiş olduğu fiyat/performans odaklı akıllı saat modelleriyle ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda bizler de hazırlamış olduğumuz listede markanın Stratos modeline yer verdik.
Zeblaze Stratos, 1.32 inç büyüklüğünde 360×360 piksel bir ekrana sahip. ARM Cortex-M4 işlemciye sahip olan saatin çipseti kısmında ise MTK2523G bizleri karşılıyor. 580 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan saat, donanım konusunda fiyatına göre oldukça başarılı diyebiliriz.
Şık bir tasarıma sahip olan saatin tasarımı, kullanılan renk seçenekleriyle daha da ön plana çıkıyor. Böylece Zeblaze, donanımın yanı sıra tasarım konusunda da başarılı bir iş çıkartmayı başardı. Spor ve sağlık uygulamaları konusunda oldukça fazla seçenek sunan saat, giriş ve orta segmentteki en başarılı akıllı saat modellerinden birisidir. Zeblaze Stratos, Türkiye’de 1.050 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşuyor.