Hindistan Ay'ın yeni fotoğraflarını paylaştı!

Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 gezginci aracı, Ay yüzeyinin yeni fotoğraflarını paylaştı.

Hindistan Ay'ın yeni fotoğraflarını paylaştı!
Hindistan Ay'ın yeni fotoğraflarını paylaştı!
Süleyman Daban Süleyman Daban

ANI News'in haberine göre, Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO) cumartesi ayın yörüngesine giren Chandrayaan-3 gezginci aracının çektiği ilk fotoğrafları paylaştı.

ISRO, Chandrayaan-3'ün bütün kontrollerinin yapıldığını ve aracın iyi durumda olduğunu bildirdi.

Chandrayaan-3'ün iniş platformu ve gezginci araç modüllerinin 23 Ağustos'ta ayın yüzeyine inmesi planlanıyor.

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Chandrayaan-3

 HİNDİSTAN UZAY ARACI

İnişin başarılı olması halinde, Hindistan Ay'ın "güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen" ilk ülke olacak.

Chandrayaan-3, Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacak.

İniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3 uzay aracı, Ay'ın yüzeyini inceleyecek.

2008 ve 2019 yıllarında farklı görevler için uzaya fırlatılan Chandrayaan'ın 1. ve 2. denemeleri, Ay'ın yüzeyine iniş yapamamıştı.

Hindistan, üçüncü ay keşif misyonunu yürütecek olan Chandrayaan-3'ün başarılı olması halinde ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# BİLİM TEKNOLOJİ # hindistan # uzay # uzay aracı
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