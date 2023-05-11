Gezegen sisteminin dünya boyutundaki ikinci dünyası keşfedildi

- Bu, bildiğimiz çoklu, küçük, yaşanabilir bölge gezegenlerine sahip sadece birkaç sistemden biri" dedi. Bu da TOI 700 sistemini ek takip için heyecan verici bir olasılık haline getiriyor" dedi. Gezegen e, gezegen d'den yaklaşık %10 daha küçüktür, bu nedenle sistem ayrıca ek TESS gözlemlerinin daha küçük ve daha küçük dünyaları bulmamıza nasıl yardımcı olduğunu da göstermektedir.