Gezegen sisteminin dünya boyutundaki ikinci dünyası keşfedildi
Dünya'nın %95'i büyüklüğünde yeni bir dünya keşfedildi! Yaşam var mı diye önemli tartışmalara neden olan yeni dünya hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu.
NASA'nın geçiş halindeki Ötegezegen Araştırma Uydusu'ndan elde edilen verileri kullanan bilim insanları, TOI 700 e adı verilen ve yıldızının yaşanabilir bölgesinde (bir gezegenin yüzeyinde sıvı suyun oluşabileceği mesafe aralığı) yörüngede dönen Dünya büyüklüğünde bir dünya tespit ettiler. Dünya'nın %95'i büyüklüğünde ve muhtemelen kayalık.
Gökbilimciler daha önce bu sistemde TOI 700 b, c ve d olarak adlandırılan üç gezegen keşfetmişlerdi. d gezegeni de yaşanabilir bölgede yörüngede dönmektedir. Ancak bilim insanlarının TOI 700 e'yi keşfetmek için bir yıl daha TESS gözlemlerine ihtiyaçları vardı.
NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan ve çalışmayı yöneten Emily Gilbert, şu ifadeleri kullandı:
- Bu, bildiğimiz çoklu, küçük, yaşanabilir bölge gezegenlerine sahip sadece birkaç sistemden biri" dedi. Bu da TOI 700 sistemini ek takip için heyecan verici bir olasılık haline getiriyor" dedi. Gezegen e, gezegen d'den yaklaşık %10 daha küçüktür, bu nedenle sistem ayrıca ek TESS gözlemlerinin daha küçük ve daha küçük dünyaları bulmamıza nasıl yardımcı olduğunu da göstermektedir.