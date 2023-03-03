İkinci el otomobil alırken km sorgulama nasıl yapılır?

KM SORGULAMANIN ÖNEMİ

• İkinci el bir otomobil satın almak isteyenler için otomobilin kilometresi haliyle belli bir seviyenin üstünde olacaktır, kilometrenin orijinal olup olmama gibi sorunlar meydana çıkabilir.

• Örneğin, satın alacağınız otomobilin kilometresi çok yüksekse, iyi niyetli olmayan bir kullanıcı bu kilometreyi düşürmüş olabilir.

• Bununla birlikte otomobile yeniden bir motor yapılmış olabilir.

• Bu tarz kritik konulardan dolayı otomobillerin kilometre geçmişlerini kontrol etmeniz oldukça önemli bir detay.

• Eğer otomobilinizi satın almadan önce bir ekspertiz firmasına götürürseniz, onlar sizin yerinize bu sorgulamayı yapacaklardır.

• Ama eğer ekspertiz doğrultusunda bir otomobil satın almıyorsanız, bu sorguyu manuel olarak yapmalısınız.