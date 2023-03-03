İkinci el otomobil alırken km sorgulama nasıl yapılır?
İkinci el otomobil almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken önemli noktalardan biri de kilometresi değiştirilen otomobillere karşı tedbirli olmak. İşte ikinci el otomobil almayı düşünenler için km sorgulama yöntemleri...
İkinci el bir otomobil satın almayı düşünenler için dikkat etmeniz gereken oldukça önemli detaylardan bir tanesi de satın alacağınız otomobilin kilometre geçmişi.
Bunu hızlı ve kolay bir şekilde kontrol edebilmeniz için size bazı sistemler sunuluyor. Herhangi bir programa ihtiyaç duymadan telefonunuz ile kolayca kilometre sorgusu yapabileceğiniz yöntemleri sizler için bir araya derledik...
Bunun için sizden otomobile özel bazı detaylar isteniyor. Bunlara sahip olduğunuzda, otomobilin kilometresini tek bir tuşla kontrol edebilmek mümkün. Yöntemlerden bazılarını uygulayabilmeniz için bir miktar ücret ödemeniz gerekiyor.
KM SORGULAMANIN ÖNEMİ
• İkinci el bir otomobil satın almak isteyenler için otomobilin kilometresi haliyle belli bir seviyenin üstünde olacaktır, kilometrenin orijinal olup olmama gibi sorunlar meydana çıkabilir.
• Örneğin, satın alacağınız otomobilin kilometresi çok yüksekse, iyi niyetli olmayan bir kullanıcı bu kilometreyi düşürmüş olabilir.
• Bununla birlikte otomobile yeniden bir motor yapılmış olabilir.
• Bu tarz kritik konulardan dolayı otomobillerin kilometre geçmişlerini kontrol etmeniz oldukça önemli bir detay.
• Eğer otomobilinizi satın almadan önce bir ekspertiz firmasına götürürseniz, onlar sizin yerinize bu sorgulamayı yapacaklardır.
• Ama eğer ekspertiz doğrultusunda bir otomobil satın almıyorsanız, bu sorguyu manuel olarak yapmalısınız.