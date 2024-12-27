İnsanlık Güneş'e giderek yaklaşıyor! En yakın mesafe rekoru kırıldı

Bir uzay aracı ilk kez güneşe bu kadar yaklaştı. İnsanlığın Güneş'e en yakın olduğu mesafe rekoru kırıldı.

NASA’nın Parker Güneş Sondası, 24 Aralık’ta Güneş’in yüzeyine sadece 6,1 milyon kilometre mesafeden geçti. 3,8 milyon mile tekabül eden bu mesafe insanlığın Güneş’e olan en yakın mesafe olarak kaydedildi.

Görev sırasında uzay aracı yaklaşık 980 derece sıcaklığa maruz kaldı. Parker, Güneş’in ısı ve radyasyonuna dayanabilmek için 11,5 santimetrelik özel bir karbon kompozit ısı kalkanı ile donatıldı.

Parker Güneş Sondasının amacı Güneş’in atmosferi olarak adlandırılan korona bölgesini keşfetmek. Bu bölge, normalde yalnızca Güneş tutulmaları sırasında Dünya’dan görülebiliyor.

Parker’ın bilimsel hedeflerinden biri de Dünya’daki elektrikli cihazları durduran manyetik fırtınaların kaynağı olan güneş rüzgarlarının nasıl hızlandığını açıklamak.