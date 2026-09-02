İnsansı robot ''MEGA'' belediyede işe başlıyor!

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, teknolojiye yönelik yürütülen çalışmaları ve robotik yapay zeka asistanı MEGA'nın tanıtımını yapmak amacıyla belediye meclis salonunda bir toplantı düzenledi.

Palancıoğlu, toplantıdaki konuşmasında belediye olarak teknolojinin farklı alanlarında yatırım ve çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Yakın zamanda havacılık lisesini kurduklarını ve lisenin eğitime başladığını aktaran Palancıoğlu, gelecek yıl ise teknoloji lisesini şehre kazandıracaklarını söyledi.

"SON UYGULAMAMIZ 'MEGA' İSİMLİ İNSANSI ROBOT"

Akıllı belediyecilik kapsamında çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Palancıoğlu, MEGA'nın üstleneceği görevlere ilişkin şunları söyledi: "Son uygulamamız 'MEGA' isimli insansı robot. Birçok hizmetimizi bu robotu eğiterek yapacağız. Akşam saatlerinde ve hafta sonlarında çağrı merkezimizi arayan vatandaşlarımızı yapay zeka asistanımız yönlendiriyordu. Aynı şekilde gündüz gelen misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayacak, hangi birimde işini çözebilecek onu yönlendirebilecek, zabıta olarak denetim yapabilecek."

Palancıoğlu, her kademeden öğrencinin robotla bir araya gelmesini ve öğrencilerin yazılımıyla birlikte bu robotu eğitmesini amaçladıklarını belirtti. Robotu bir aydır eğittiklerini ve ilerleyen dönemde farklı robotları da devreye alacaklarını ifade eden Palancıoğlu, "Teknoloji laboratuvarlarımızla ve teknoloji lisesiyle bu işe yatkın gençleri eğiteceğiz" dedi.

RİSKLİ İŞLERDE DE ROBOT KULLANILACAK

Riskli işlerde de robotlardan yararlanılabileceğini dile getiren Palancıoğlu, bir kavgayı ayırmada, bomba imha etmede, koku sensörleri vasıtasıyla uyuşturucu tespitinde ya da bir afette insanların bulunmasında robotlardan faydalanılabileceğini kaydetti.

Toplantıda sahne alan robot MEGA, katılımcılara bir dans gösterisi sundu. Kendisine yöneltilen "Hangi takımı tutuyorsun?" sorusuna futbolda "Kayserispor" cevabını veren robot, basketbolda ise Melikgazi Kayseri Basketbol'u tuttuğunu söyledi.