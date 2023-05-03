İnstagram çöktü mü? İnstagram'a neden giriş yapılmıyor? 3 Mayıs Çarşamba İnstagram sorun ne, neden açılmıyor?

Sosyal medyada yoğun vakit geçirenlerin en çok kullandığı platformların başında Instagram geliyor. Instagram çok sayıda kullanıcısıyla en çok tercih edilen uygulamalardan biri olurken zaman zaman erişim problemleriyle de karşı karşıya kalabiliyor. Instagram'da 3 Mayıs Çarşamba günü bir erişim problemi daha meydana geldi.