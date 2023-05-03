İnstagram çöktü mü? İnstagram'a neden giriş yapılmıyor? 3 Mayıs Çarşamba İnstagram sorun ne, neden açılmıyor?
Günlük hayatta en çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Instagram'a girişte sıkıntı yaşanıyor. Peki İnstagram'a ne oldu? İnstagram çöktü mü? 3 Mayıs Çarşamba günü İnstagram'a neden giriş yapılamıyor? İşte detaylar...
Sosyal medyada yoğun vakit geçirenlerin en çok kullandığı platformların başında Instagram geliyor. Instagram çok sayıda kullanıcısıyla en çok tercih edilen uygulamalardan biri olurken zaman zaman erişim problemleriyle de karşı karşıya kalabiliyor. Instagram'da 3 Mayıs Çarşamba günü bir erişim problemi daha meydana geldi.
Kullanıcılar Instagram'a girişte sorun yaşadıklarını belirtiyor. Uygulamaya girişte yaşanan sıkıntıların ardından 'İnstagram çöktü mü?' 'İnstagram'a neden giriş yapılamıyor' 'İnstagram erişim sorunu ne zaman çözülecek?' gibi sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı.
Peki, İnstagram çöktü mü? 3 Mayıs İnstagram sorun ne, neden açılmıyor? İnstagram'a neden giriş yapılmıyor? İşte detaylar...
Grafiğe göre son 24 saat içinde İnstagram'da bazı sorunlar olduğu göze çarpıyor. Kullanıcılar uygulama hakkında erişim problemi çektiklerini ifade ediyor. İnstagram'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.