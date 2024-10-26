İnternet fenomenleri dikkat! Yeni düzenleme yolda

Sosyal medya üzerinden reklamların tüketicilerin doğrudan alışveriş kararlarını etkiliyor olması dijital platformlarda artan reklam faaliyetleri Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık, sosyal medyada içerik üreten infulencerlara (fenomen) yönelik yeni bir eğitim programı başlatıyor.

İnternet fenomenleri dikkat! Yeni düzenleme yolda
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Sosyal medyanın gündelik yaşantımızda bir bütün olmasıyla birlikte bir gelir alanı sağladığının fark edilmesi, bir çok internet kullanıcısının içerik üreticisi olarak internette var olmasına olanak tanıdı. 

2 AYDA 1 EĞİTİM VERİLECEK

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu program Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle sosyal medya etkileyicilerinin daha sorumlu ve etik bir reklam anlayışını benimsemeleri için oluşturuldu. Program kapsamında en az 300 bin takipçiye sahip kişiler iki ayda bir kez eğitim alacak.

Dijital platformlarda artan reklam faaliyetleriyle birlikte tüketicilerin yanıltılma veya mağdur olma riskinin yükseldiğine dikkat çeken Bakanlık, bu eğitim programının sosyal medya reklamcılığında etik standartların sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

EĞİTİM NEYİ AMAÇLIYOR?

Söz konusu eğitim kapsamında eğitime katılan influencerlar sosyal medya reklamlarında etik kurallar kapsamında nasıl hareket etmeleri gerektiğinden vergi mevzuatına, reklamda kişisel verilerin korunmasından güncel tüketici haklarına kadar bir çok konuda bilgi sahibi olacak.

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