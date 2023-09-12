iPhone 15 serisi ne kadara satılacak?

Teknoloji dünyasının merakla beklediği an sonunda geldi. Apple, iPhone 15 serisini tanıtarak dünya genelindeki teknoloji tutkunlarını büyüledi. Wonderlust etkinliği kapsamında tanıtılan yeni modeller, şimdiden büyük ilgi topluyor.

İPHONE 15 SERİSİ NE KADARA SATILACAK?

Bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek olan Wonderlust etkinliği, iPhone 15 Serisi'nin resmi tanıtımını yapacak.Apple'ın iPhone 15 Serisi, teknoloji tutkunları için bir devrim niteliği taşıyor. Bu etkinlikle birlikte yeni modellerin fiyatları ve özellikleri de tüm dünyaya duyurulacak.

iPhone 15 Serisi, hem fiyatları hem de sunduğu yeniliklerle dikkat çekiyor. En büyük değişikliklerden biri, Apple'ın uzun yıllardır tercih ettiği Lightning girişinden vazgeçerek, AB yasaları gereği USB Type-C'ye geçiş yapması oldu. Bu değişiklik, kullanıcıların daha geniş bir cihaz yelpazesiyle uyumlu olmalarını sağlayacak ve aynı zamanda hızlı veri transferini destekleyecek.

Ayrıca, iPhone 15 Serisi'nde bütün modellerin 48 Megapiksel çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacağı açıklandı. Özellikle fotoğrafçılık tutkunları için bu, büyük bir ilgi odağı olacak. iPhone 14 Serisi'nde bu yüksek çözünürlük yalnızca Pro modellerde bulunuyordu.

iPhone 15 serisinin fiyatları oldukça merak ediliyor ve işte beklenen fiyatlar:

iPhone 15: 799 dolar / 48.806 TL

iPhone 15 Plus: 899 dolar / 54.915 TL

iPhone 15 Pro: 1099 dolar / 67.132 TL

iPhone 15 Pro Max: 1199 dolar / 73.240 TL

iPhone 15 Pro Max (1 TB): 1699 dolar / 103.783 TL

Önemli kaynaklar, yeni modellerin fiyatlarının yükseltilmiş olduğunu doğruluyor. Ancak bu fiyat artışının yalnızca Pro modelleri etkilediği görülüyor. Apple, her yeni sürümde teknolojik yenilikler sunmaya devam ediyor ve bu yenilikler genellikle Pro serisinde daha yoğun olarak bulunuyor. Bu nedenle, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max gibi üst seviye modellerin fiyatlarının yüksek olması bekleniyor. Ancak kesin fiyatlandırma hala açıklanmadı.