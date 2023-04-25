İşe alım mülakatlarında yapay zeka dönemi başlıyor

Yapay zeka teknolojisi günlük hayatta olduğu gibi iş dünyasına da yön veriyor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’nin gerçekleştirdiği araştırmaya göre otomasyon ve yapay zeka uygulamalarını kullanan şirketlerin yüzde 85’i bunlar sayesinde zamandan tasarruf ettiklerini ve verimliliklerini artırdıklarını belirtiyor. Çalışmaya göre yapay zeka uygulamalarının özellikle de insan kaynakları departmanında sıklıkla kullanıldığı kaydedilirken, her 4 kuruluştan 1’inin işe alım faaliyetlerini bu uygulamalarla desteklediği görülüyor.