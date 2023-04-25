İşe alım mülakatlarında yapay zeka dönemi başlıyor
Araştırmalar şirketlerin zamandan tasarruf etmek ve verimliliklerini artırmak için yapay zeka uygulamalarına başvurduğuna işaret ederken, bu uygulamaların özellikle de insan kaynakları profesyonelleri tarafından sıklıkla kullanıldığına dikkat çekiyor.
İş dünyası yapay zeka ile şekillenmeye devam ediyor. Son olarak piyasaya sürülen Talent AI isimli yapay zeka destekli ürün işe alımlarda adayların İngilizce yeterlilik seviyesini ölçecek. Yapay zeka ürünü İngilizce haricinde 40 farklı dilde de ölçümleme yapabiliyor.
Yapay zeka teknolojisi günlük hayatta olduğu gibi iş dünyasına da yön veriyor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’nin gerçekleştirdiği araştırmaya göre otomasyon ve yapay zeka uygulamalarını kullanan şirketlerin yüzde 85’i bunlar sayesinde zamandan tasarruf ettiklerini ve verimliliklerini artırdıklarını belirtiyor. Çalışmaya göre yapay zeka uygulamalarının özellikle de insan kaynakları departmanında sıklıkla kullanıldığı kaydedilirken, her 4 kuruluştan 1’inin işe alım faaliyetlerini bu uygulamalarla desteklediği görülüyor.
Bu araçları kullanan 3 insan kaynakları uzmanından 2’si ise yapay zekanın açık pozisyonları doldurma süresini yüzde 53 artırdığını ve bu süreçleri yüzde 16 iyileştirdiğini aktarıyor. Son olarak ETS Global’in sahibi olduğu Pipplet markası insan kaynakları profesyonellerinin hayatlarını kolaylaştıracak, Talent AI isimli yapay destekli ürününü piyasaya sürdü. Bu dijital ürün ile işe alımlarda çalışan adayları İngilizce dil seviye testine diledikleri an girebilirken, sonuçlarını da testin hemen ardından alabiliyor.
DEĞERLENDİRDİKLERİ 400 BİN TESTTEN YARARLANDILAR
İşe alım süreçlerinde yapay zekanın etkilerine dair değerlendirmede bulunan ETS Global Türkiye Ülke Müdürü Akhan Özten, şu ifadeleri kullandı:
-Pipplet markamızın gelişmiş altyapısı sayesinde 40’tan fazla yabancı dilde okuma, dinleme, konuşma ve yazma dil yeteneklerini ölçülebiliyor ve 24 saat içinde de sonuçları teste girenler ile paylaşılabiliyor. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma dil yeteneklerini ölçen bu uygulamanın arkasında 7 yıl boyunca değerlendirdiğimiz 400 bin test var. Uygulamamız ile şirketlerin işe alım süreçlerinde zaman ve maliyet tasarrufu etmesini sağlıyoruz.