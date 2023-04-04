İtalya ChatGPT’yi neden yasakladı?

İtalya, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka destekli chatbot’u ChatGPT‘yi yasaklayan ilk ülke oldu. Yasaklama konusunda ana nedenin kişisel verilerin korunmasına yönelik olduğu belirtiliyor.

Italy’s Privacy Guarantor’e göre OpenAI’ın bu kadar çok veri toplamasına izin verecek “yasal bir dayanak” bulunmuyor. Ayrıca ChatGPT’nin toplanan verilere bağlı olarak doğru sonuçlar vereceği garantisi de yok. Guarantor, geçen hafta çok hassas kullanıcı verilerinin benzer şekilde sızdırıldığını söylüyor. Bu nedenle, İtalyan düzenleyiciler ChatGPT’yi yasaklama konusunda temkinli davranıyorlar.