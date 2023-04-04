İtalya ChatGPT’yi neden yasakladı?
İtalya, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka destekli chatbot’u ChatGPT‘yi yasaklayan ilk ülke oldu. Yasaklama konusunda ana nedenin kişisel verilerin korunmasına yönelik olduğu belirtiliyor. İşte detaylar
İtalya, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka destekli chatbot’u ChatGPT‘yi yasaklayan ilk ülke oldu. Yasaklama konusunda ana nedenin kişisel verilerin korunmasına yönelik olduğu belirtiliyor.
Italy’s Privacy Guarantor’e göre OpenAI’ın bu kadar çok veri toplamasına izin verecek “yasal bir dayanak” bulunmuyor. Ayrıca ChatGPT’nin toplanan verilere bağlı olarak doğru sonuçlar vereceği garantisi de yok. Guarantor, geçen hafta çok hassas kullanıcı verilerinin benzer şekilde sızdırıldığını söylüyor. Bu nedenle, İtalyan düzenleyiciler ChatGPT’yi yasaklama konusunda temkinli davranıyorlar.
OpenAI, çocuklar da dahil olmak üzere kullanıcıların verilerini korumak için yeterli önlemi almıyor. Ayrıca veri ajansı, yapay zeka aracının yalnızca 13 yaşından büyük kişiler için kullanılabileceğini, ancak kontrol eksikliği nedeniyle çocuklara da yanlış cevaplar verdiğini iddia ediyor.
Yakın tarihli bir gelişmede DPA, OpenAI’ye bir taslak geliştirmesi için 20 gün süre verdi. Taslak, OpenAI’ın bu tür gizlilik sorunlarına nasıl karşı koyacağına dair çözümler geliştirdiğini göstermesi gerekiyor. Yapay zeka odaklı şirket, herhangi bir nedenle uymazsa, 21.8 milyon dolar veya OpenAI’ın yıllık net gelirinin yüzde dördünü ödemek zorunda kalacak.
Ayrıca ChatGPT, eğitmenlerin verileri yapay zekayı geliştirmek için kullanabileceğini belirten ayrıntılı bir gizlilik politikasına bünyesinde barındırıyor. Bu verileri toplayıp kullanıcılarla birleşitiriyor.