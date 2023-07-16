İtalyan meteorologdan korkutan açıklama: Türkiye dahil birçok ülkede henüz en kötüsü yaşanmadı

Güney Avrupa ve Türkiye önümüzdeki hafta da sıcak hava dalgası nedeniyle bunalmaya devam edecek.Güney Avrupa ve Türkiye önümüzdeki hafta da sıcak hava dalgası nedeniyle bunalmaya devam edecek.İtalya Sağlık Bakanlığı hafta sonu için Roma, Bologna ve Floransa'nın da aralarında bulunduğu 16 şehir için kırmızı alarm verdi. İtalyan medyasına göre, sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta boyunca devam etmesi ve Sardunya'da 48 derece sıcaklığın görülmesi bekleniyor.





