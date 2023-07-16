İtalyan meteorologdan korkutan açıklama: Türkiye dahil birçok ülkede henüz en kötüsü yaşanmadı
Dünya sıcaktan kavruluyor. Sıcaklıkların önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan. İtalyan meteorolog aşırı sıcakların zirvesi için tarih verdi ve "Türkiye dahil birçok ülkede henüz en kötüsü yaşanmadı" ifadelerini kullandı.
Adını Dante'nin Cehennem'inde yer alan üç başlı canavar-köpek "Cerberus" tan alan şiddetli bir sıcak hava dalgası henüz sona ermemişti ki uzmanlar, Yunan mitolojisinde ölüleri tekneyle ruhlar alemine götüren "Kharoon" adlı daha şiddetli bir sıcak hava dalgasının yolda olduğu konusunda uyardı. İtalyan meteorolog Giulio Betti, hava sıcaklıklarının ülkesinin yanı sıra Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar'da da zirveye ulaşacağı ve yeni sıcaklık rekorlarının kırılacağını söyledi.
Güney Avrupa ve Türkiye önümüzdeki hafta da sıcak hava dalgası nedeniyle bunalmaya devam edecek.Güney Avrupa ve Türkiye önümüzdeki hafta da sıcak hava dalgası nedeniyle bunalmaya devam edecek.İtalya Sağlık Bakanlığı hafta sonu için Roma, Bologna ve Floransa'nın da aralarında bulunduğu 16 şehir için kırmızı alarm verdi. İtalyan medyasına göre, sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta boyunca devam etmesi ve Sardunya'da 48 derece sıcaklığın görülmesi bekleniyor.
AVRUPA REKORU KIRILACAK
Ancak, uzmanların bildirdiğine göre böyle bir sıcaklık, Ağustos 2021'de Sicilya'da kaydedilen 48,6 derecelik Avrupa rekorunun gerisinde kalacak. İtalyan meteoroloji servisi, Sardinya'nın önümüzdeki hafta yaşanacak ve hava tahmincilerinin Yunan mitolojisinde ruhları yeraltı dünyasına götüren feribotçuya atfen Kharoon adını verdikleri sıcak hava dalgasının "merkez üssü" olacağını söyledi.
"SICAKLIKLAR TÜRKİYE'DE DE ZİRVEYE ULAŞACAK"
İtalyan meteorolog ve iklim uzmanı Giulio Betti BBC'ye yaptığı açıklamada, "Sıcaklıklar 19-23 Temmuz tarihleri arasında sadece İtalya'da değil, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar'da da zirveye ulaşacak. Bu bölgelerde yerel sıcaklık rekorları kırılacak.” dedi.