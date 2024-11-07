Japon deprem uzmanı Moriwaki 'kıpkırmızı' diyerek bir kenti uyardı

Türkiye'deki aktif fay hatları hakkında uzmanlar tarafından sürekli uyarılar yapılırken, Moriwaki de bu kapsamda açıklamalarda bulundu. Japon deprem uzmanı, Türkiye’nin deprem riskine sahip ülkeler arasında yer aldığını ve Endonezya’dan başlayarak Çin, Hindistan ve İran üzerinden Türkiye'ye ulaşan fay hattının ciddi tehlikeler barındırdığını belirtti.

Türkiye'deki deprem riski konusuna dikkat çeken Moriwaki, ülkenin en az risk taşıyan illeri arasında Kırklareli'ni gösterdi. Bunun yanında, Marmara Bölgesi'nde yüksek deprem tehlikesi olduğuna işaret ederek, "İstanbul, birinci derecede tehlikeli bir bölge ve haritada 'kıpkırmızı' renkte görünüyor. Buna karşılık, Ankara fay hattından uzak ve daha güvenli, kayalık bir zemine sahip" dedi.

Depremlere karşı bilinçli olunması gerektiğinin altını çizen Moriwaki, olası afetlere karşı her an hazırlıklı olunmasını önerdi. Eğitim kurumlarında sık sık tatbikat yapılmasının önemine değinerek, "İlkokullarda senede bir yapılan tatbikatlar yeterli değil. Japonya'da riskli bölgelerde tatbikatlar ayda bir yapılır. Ne kadar fazla tatbikat yapılırsa, hazırlık o kadar iyi olur. Küçük yaşta eğitim, bilinç oluşturmak için kritiktir" dedi.

Moriwaki, belediyelerden hükümet kurumlarına, okullardan şirketlere ve ailelere kadar herkesin deprem hazırlığı yapmasının gerekliliğini belirtti ve bu kapsamda hasarın yüzde 70 oranında azaltılabileceğini söyledi. "Japonya bu gerçeği kabul ederek önlemlerini alıyor, ancak Türkiye'de maalesef bu bilinç yeterince gelişmiş değil" şeklinde sözlerini tamamladı.