Japon deprem uzmanı uyardı! Türkiye'de 3 şehirde deprem bekliyorum
Yüksek inşaat mühendisi ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve dikkat çekici uyarılar yaptı. Moriwaki, Türkiye'deki depremlerin birbirini izlediğini belirterek, "Depremler Türkiye'de doğudan batıya doğru domino etkisiyle yayılıyor" dedi.
Yüksek inşaat mühendisi ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve dikkat çekici uyarılar yaptı. Moriwaki, Türkiye'deki depremlerin birbirini izlediğini belirterek, "Depremler Türkiye'de doğudan batıya doğru domino etkisiyle yayılıyor" dedi. Japon deprem uzmanı ayrıca, ikinci derece deprem bölgesinde bulunan üç il için özel uyarılarda bulundu.
Türkiye'de meydana gelen depremlerin birbirini takip ettiğine vurgu yapan Moriwaki, "Türkiye’de depremler doğudan batıya domino etkisiyle ilerliyor" ifadesini kullandı. Japon deprem uzmanı, ikinci derece deprem bölgesinde yer alan üç il için de özel uyarılarda bulundu.
UZMAN İSİM IĞDIR'I UYARDI
Yoshinori Moriwaki, Iğdır’da yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin deprem riskini değerlendirdi. Türkiye’de depremlerin birbirini izlediğini belirten Moriwaki, geçmişten örnekler vererek depremlerin nasıl oluştuğunu açıkladı. Moriwaki, "1939 Erzincan Depremi’nin ardından 1941’de Tokat’ta deprem oldu. Türkiye’de depremler doğudan batıya doğru domino taşları gibi ilerliyor ve bu durum 1999 Gölcük Depremi’ne kadar sürdü" dedi.
DEPREME KARŞI ÖNERİLER
"Türkiye’deki iller kıpkırmızı alarm veriyor" diyen Moriwaki, Iğdır’ın ikinci tehlike bölgesinde yer aldığını belirtti. Eski tarihlere baktıklarında bölgede 7 büyüklüğünde bir depremin olmadığını, ancak fay hattı bulunduğu için deprem olmayacağını söylemenin imkansız olduğunu vurguladı. İzmir veya İstanbul’da yaşayanların korkusunun Iğdır’dakilerle kıyaslanamayacağını belirtti.