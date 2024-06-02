Japon deprem uzmanı uyardı! Türkiye'de 3 şehirde deprem bekliyorum

Yüksek inşaat mühendisi ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve dikkat çekici uyarılar yaptı. Moriwaki, Türkiye'deki depremlerin birbirini izlediğini belirterek, "Depremler Türkiye'de doğudan batıya doğru domino etkisiyle yayılıyor" dedi. Japon deprem uzmanı ayrıca, ikinci derece deprem bölgesinde bulunan üç il için özel uyarılarda bulundu.