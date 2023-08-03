Latmos'a Süper Ay doğdu

Doğal peyzajı ve kaya resimleri ile Aydın’da önemli bir yere sahip Latmos, her geçen gün doğa fotoğrafçılarının rotasına girmeye devam ederken, bu kez Süper Ay’ın yükselişine ev sahipliği yaptı.

Latmos'a Süper Ay doğdu
Latmos'a Süper Ay doğdu
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Doğa güzellikleri ile birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Aydın’da doğal peyzajı ve tarihi dokusu ile dikkat çeken Latmos, gün geçtikçe cazibesini artırmaya devam ediyor. Sık sık doğa fotoğrafçılarının kadrajına giren ve önemli kaya resimleri ile tarih öncesi dönemlere ev sahipliği yaptığı bilinen Latmos’ta, Süper Ay’ın yükselişi ise eğitimci ve fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül tarafından görüntülendi. Süper Ay ile doğanın iç içe göründüğü kareler ise görenlerde hayranlık uyandırdı.

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SÜPER AY

Kaya resimleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çeken bölgenin fotoğraf sanatçıları için de önemli olduğunu ifade eden eğitimci ve fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül, eşsiz Süper Ay görüntüsünü Latmos’un doğasıyla birleştirmek istediğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

- Latmos, doğal peyzajı ve tarihi ile bizlere güzel kareler sunuyor. Tarih ve doğanın iç içe olduğu bir bölge burası. Bu sebeple Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği bu 'Süper Ay'ın yükselişini buradan görüntülemek istedim.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# BİLİM TEKNOLOJİ # süper ay # latmos
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