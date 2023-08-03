Latmos'a Süper Ay doğdu

Doğa güzellikleri ile birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Aydın’da doğal peyzajı ve tarihi dokusu ile dikkat çeken Latmos, gün geçtikçe cazibesini artırmaya devam ediyor. Sık sık doğa fotoğrafçılarının kadrajına giren ve önemli kaya resimleri ile tarih öncesi dönemlere ev sahipliği yaptığı bilinen Latmos’ta, Süper Ay’ın yükselişi ise eğitimci ve fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül tarafından görüntülendi. Süper Ay ile doğanın iç içe göründüğü kareler ise görenlerde hayranlık uyandırdı.

SÜPER AY

Kaya resimleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çeken bölgenin fotoğraf sanatçıları için de önemli olduğunu ifade eden eğitimci ve fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül, eşsiz Süper Ay görüntüsünü Latmos’un doğasıyla birleştirmek istediğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı: