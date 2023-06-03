Mars’ta mevsimler çok şiddetli! Mars hakkında daha önce duymamış olabileceğiniz gerçekler

Mars, Güneş Sistemi'nin dördüncü gezegenidir. Roma savaş tanrısı Mars'tan adını alan gezegen, "Kızıl Gezegen" olarak da tanımlanır. Mars, karbondioksit ağırlıklı ince bir atmosfere sahip bir kaya gezegenidir. İşte Mars hakkında daha önce duymamış olabileceğiniz ilginç bilgiiler.

Mars'ın yüzeyi, milyarlarca yıl önce daha ılıman ve nemli olduğuna ve daha kalın bir atmosfere sahip olduğuna dair kanıtlarla doludur. Mars'ta mevsimler, kutup buzulları, kanyonlar, sönmüş yanardağlar ve geçmişte daha aktif olduğunu gösteren izler vardır.

Mars, Güneş Sistemi'nde en çok keşfedilen cisimlerden biridir. NASA şu anda iki gezici (Curiosity ve Perseverance), bir iniş aracı (InSight) ve bir helikopter (Ingenuity) ile Mars'ın yüzeyini araştırıyor.

MARS VE DÜNYA'NIN BENZERLİĞİ NEDİR?

Mars ve Dünya yaklaşık olarak aynı kara kütlesine sahiptir. Mars'ın Dünya'nın hacminin sadece %15'ine ve kütlesinin de %10'undan biraz fazlasına sahip olmasına rağmen, Dünya'nın yüzeyinin yaklaşık üçte ikisi suyla kaplıdır. Mars'ın yüzey çekimi Dünya'nın sadece %37'sidir (bu da Mars'ta neredeyse üç kat daha yükseğe zıplayabileceğiniz anlamına gelir).

GÜNEŞ SİSTEMİNİN EN BÜYÜK DAĞI HANGİSİ?

Mars, Güneş Sistemi'nin en yüksek dağına ev sahipliği yapar. Olympus Mons adlı bir kalkan yanardağı, 21 km yüksekliğinde ve 600 km çapındadır. Milyarlarca yıl boyunca oluşmasına rağmen, volkanik lav akıntılarından elde edilen kanıtlar o kadar yakın zamandadır ki, birçok bilim insanı hala aktif olabileceğine inanmaktadır.

MARS'A GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇ GÖREV BAŞARIYA ULAŞTI?

Mars'a gönderilen 40 görevden sadece 18'i başarılı olmuştur. En son gelenler arasında 2012'de Mars Curiosity görevi, 22 Eylül 2014'te varan MAVEN görevi ve 24 Eylül 2014'te varan Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nün MOM Mangalyaan yörünge aracı bulunmaktadır. Varacak olan sonraki görevler Avrupa Uzay Ajansı'nın ExoMars görevi (bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve bir geziciyi içeren) ve Mart 2016'da fırlatılması planlanan ve Eylül 2016'da varması beklenen NASA'nın InSight robotik iniş aracı görevi olacaktır.

GÜNEŞ SİSTEMİNİN EN BÜYÜK TOZ FIRTINASI HANGİ GEZEGENDE?

Mars, Güneş Sistemi'nin en büyük toz fırtınalarına sahiptir. Aylarca sürebilir ve tüm gezegeni kaplayabilirler. Mevsimler çok şiddetlidir çünkü eliptik (oval şekilli) Güneş etrafındaki yörünge yolu diğer gezegenlerden daha uzundur.

MARS'TA GÜNEŞ NASIL GÖRÜNÜR?

Mars'ta Güneş, Dünya'daki gibi görünür. Güneş'e en yakın noktada, Mars'ın güney yarımküresi Güneş'e doğru eğilir ve kısa, yoğun sıcak bir yaz meydana gelirken, kuzey yarımküre kısa, soğuk bir kış geçirir; Güneş'ten en uzak noktada ise Mars'ın kuzey yarımküresi Güneş'e doğru eğilir ve uzun, ılıman bir yaz meydana gelirken, güney yarımküresi uzun, soğuk bir kış geçirir.

MARS'TAN DÜNYA'YA GELEN ZİYARETÇİLER

Mars parçaları Dünya'ya düştü. Bilim insanları, Mars'tan şiddetle fırlatılan ve milyonlarca yıl boyunca galaktik enkazlar arasında Güneş Sistemi'ni dolaşan ardından Dünya'ya çakılan meteoritler içinde Marsta atmosferin küçük izlerini buldular. Bu sayede bilim insanları uzay görevleri başlatmadan önce Mars'ı incelemeye başladılar.

MARS'IN ADI NEREDEN GELİYOR?

Mars adını Roma savaş tanrısından alır. Eski Yunanlılar gezegene savaş tanrısı Ares dediler; Romalılar da aynısını yaparak gezegenin kan kırmızısı rengini savaş tanrısı Mars ile ilişkilendirdiler.

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Kaynaklar:

1- https://space-facts.com/mars/

2- https://solarsystem.nasa.gov/planets/mars/overview/

3- https://space-facts.com/mars-characteristics/