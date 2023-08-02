Mavi Ay'ın görüleceği tarih belli oldu! Mavi Ay ne anlama geliyor?

Dünya'da bu sene iklimler bizi yanıltıyor olabilir. Havalar soğuk giderken, birden hiç tahmin etmediğimiz derecede sıcak olabilir. Peki Gök Cisimlerinin iklimler, depremler üzerinde etkisi ne düşündünüz mü? Bu sene, Dünya kadar uzayda da hareketlilik oluyor, kuyruklu yıldızlar, dünya yörüngesine en yakın mesafeden geçmesi gibi.

Bilim insanları, tarih vermişti: 2 Ağustos 2024 yılında, patlamış olan bir kuyruklu yıldızın dünya yörüngesine çok yakın mesafeden geçeceğini.

Bilim insanları, uzay araştırmalarında sürekli yeni keşifler yapmaya devam ediyor. En son 2 yıl önce görülen Mavi Ay'ın görüleceği tarihi söylediler.

MAVİ AY NEDİR?

Son Mavi Ayımız 21-22 Ağustos 2021'de gözüktü. O gece Mavi Ay, Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin yakınındaydı. Ancak bu dolunay, mevsimsel bir mavi aydı.

Bir takvim ayındaki iki dolunayın ikincisi mi? Bilim insanları, Mavi Ay'ın nasıl bu kadar yakın zaman içerisinde görüleceğini tartışıyor.

MAVİ AY

Ay hiç mavi renkte olur mu? Elbette öyleler ve bir gün gökyüzünde gerçek mavi renkli bir ay görebilirsiniz. Mavi renkli aylar nadir gözükürler. Dünya atmosferi belirli büyüklükte toz veya duman parçacıkları içerdiğinde meydana gelir.

MAVİ AY NASIL OLUŞUR?

Parçacıklar 900 nanometreden biraz daha geniş olmalıdır. Örneğin, yakınlarda bir orman yangını şiddetlenirken, üstünüzdeki havada bu boyutta parçacıklar bulabilirsiniz. Bu boyuttaki parçacıklar, kırmızı ışığı saçmakta çok etkilidir. Bu parçacıklar havamızda bulunduğunda ve ay bunların arasından parladığında, ay mavi renkte görünebilir.

MAVİ AYLAR NE SIKLIKLA GÖRÜLÜR?

Mavi ayların görülmesi, 19 yılda bir aynı takvim tarihlerinde veya buna yakın tarihlerde tekrarlanır. Elbette bundan 19 yıl sonra: 2043 yılında görülecek olmasıdır.

Mevsimsel Mavi Aylar, bu 19 yıllık ay döngüsünde 235 dolunay olmasına rağmen yalnızca 76 mevsim (4 x 19 = 76) olduğu için oluşur. Her mevsimde yalnızca üç dolunayınız varsa, bu toplam 228 dolunaydır (76 x 3 = 228). Ancak bu 19 yıllık döngüde 235 dolunay vardır. Yani bu yedi ekstra dolunay (235 – 228 = 7), yedi adet 4 dolunay mevsimini sergilemek zorundadır. 30-31 Ağustos 2024 Mavi Ay'ı takiben yaklaşan sezonluk Mavi Ay tarihlerini aşağıda listeliyoruz:

• 20 Mayıs 2027

• 24 Ağustos 2029

• 21 Ağustos 2032

• 22 Mayıs 2035

• 18 Mayıs 2038

• 22 Ağustos 2040

MAVİ AY NE ANLAMA GELİR?

Mavi ay terimi, 16. yüzyılda imkansız bir şey anlamına gelen “Ay mavidir” ifadesinden kaynaklanmıştır. 1883'te Endonezya'daki Krakatoa yanardağının patlamasından sonraki iki yıl boyunca, dünyanın dört bir yanından insanlar tuhaf renklerde gün batımları ve mavi görünen bir Ay gördüklerini bildirdiler. Bu olası, ancak alışılmadık olayla, "mavi ayda bir", imkansız olmaktan çok nadir anlamına geldi.