MEB Robot Yarışmasına katılacaklar

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 15. Uluslararası MEB Robot Yarışmasına katılacak Mustafa Koyuncu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.

MEB Robot Yarışmasına katılacaklar
MEB Robot Yarışmasına katılacaklar
Editör: Süleyman Daban

Okul Müdürü Hasan Şahbaz ve öğretmenlerinde yer aldığı kabulde Başkan Esat Öztürk, başarılı öğrencileri her zaman desteklerini belirterek öğrencileri tebrik etti. Başkan Öztürk yaptığı konuşmada; 

- Yahyalılı öğrencilerimiz gururumuz olmaya devam ediyorlar. Kayseri’den MEB Robot Yarışmasına katılacak 3 takımdan birinin de ilçemizden olması bizleri mutlu etti. Bu tür yarışmalarda öğrencilerimizin maddi ve manevi anlamda en büyük destekçisiyiz. Belediye olarak biz her zaman desteklerimiz devam edecek. Bursa’daki yarışmadan derece alıp dönerseniz bizi çok mutlu edersiniz. Çocuklarımızın başarılı olmaları için onları yüreklendirmeliyiz. Bu konuda da ilçemizin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Selçuk Bayraktar’ın gençlerimiz için çok iyi bir rol model olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin geleceğinin çok iyi olacağını düşünüyorum.

Yahyalılı öğrenciler, 4 -9 Eylül tarihleri arasında Bursa'da düzenlenecek olan Uluslararası MEB Robot Yarışması Türkiye Finallerinde Sumo Robotları, Çizgi İzleyen Robotlar ve drone robotu dallarında yarışacaklar.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# BİLİM TEKNOLOJİ # MEB robot yarışması
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