Medeniyet Teknopark’tan Asya atağı: Teknoloji için küresel ortaklıklar

Genel Müdür Ali Ramazan Tak başkanlığındaki 10 kişilik heyet, bölgedeki öncü kurumlarla çok boyutlu temaslarda bulunarak teknoloji, girişimcilik ve yatırım odaklı görüşmeler yaptı.

Toplamda 12’yi aşkın kurumsal iş birliği toplantısı gerçekleştiren heyet, 4 üniversite ve 5 farklı kurumla bir araya geldi. Ayrıca, 50’den fazla firmayla birebir görüşmeler yapılırken; çip teknolojisi, kart tasarımı ve dijital bankacılık gibi alanlarda stratejik iş birliği olanakları değerlendirildi.

Programın ilk durağı Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği oldu. Büyükelçilik Müsteşarı, Ticaret Müşaviri, Hazine ve Maliye Müşaviri ile Eğitim Temsilcisi'nin de yer aldığı toplantıda, bölgenin ekonomik yapısı ve iş yapma kültürü ele alındı.

Malezya’nın teknoloji ve inovasyon üssü olan Cyberjaya’da ilk olarak Cyberview Sdn Bhd ile görüşen heyet, daha önce başlatılan iş birliğini derinleştirdi. Taraflar, girişimcilik, teknoloji transferi ve Ar-Ge tabanlı projelerde somut adımlar atma konusunda mutabakata vardı.

Heyet, Turkish Aerospace Malaysia ofisini de ziyaret ederek savunma ve havacılık teknolojilerindeki Türk mühendisliğinin bölgedeki etkilerini yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında Multimedia University (MMU) ile yapılan görüşmelerde; üniversite-sanayi iş birlikleri, öğrenci değişim programları ve ortak girişimcilik projeleri gündeme geldi. TM R&D (TM Research & Development) merkezinde ise yapay zeka, dijital dönüşüm ve akıllı şehir teknolojilerine yönelik sürdürülebilir proje olanakları masaya yatırıldı.

Malezya’da kamu-özel sektör iş birliklerini teşvik eden MIGHT (Malaysian Industry-Government Group for High Technology) ile yapılan görüşmelerde, devlet destekli teknoloji fonları, inovasyon stratejileri ve ileri teknolojiye yönelik politikalar değerlendirildi. Türkiye ve Malezya arasında stratejik ortaklıklar kurulmasına dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Malezya Dijital Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) ile yapılan toplantılar, Medeniyet Teknopark’ın uluslararası açılımında önemli bir kilometre taşı oldu. Görüşmelerin ardından girişimciler için B2B buluşmalar düzenlendi ve yeni projelere dair ortaklık temelleri atıldı.

Yatırım odağında bir başka durak olan Hasan VC ile yapılan toplantıda ise girişimciler projelerini tanıtma fırsatı buldu ve bölgedeki yatırım fırsatları değerlendirildi.

MDEC yetkilisi Fifi Azmil, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Medeniyet Teknopark ekibini ağırlamaktan büyük onur duyduk. Görüştüğümüz şirketler toplantıların çok verimli geçtiğini belirtti. Bu ziyaret, Türk ve Malezya şirketleri arasında yeni ortaklıkların başlangıcı olabilir.”



Ziyareti değerlendiren Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, programın stratejik önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Malezya ve Singapur gezimiz yalnızca bir iş ziyareti değil; aynı zamanda teknoloji diplomasisinin, girişimcilik vizyonunun ve küresel iş birliğinin sahadaki yansımasıydı. Her bir temas yeni kapılar açtı, vizyonumuzu büyüttü. Uluslararasılaşma yolculuğumuz kararlılıkla devam edecek.”