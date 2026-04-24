Meta 8 bin çalışanını işten çıkartacak

Teknoloji dünyasında yapay zeka rekabeti yeni bir safhaya evrilirken, Meta "süper zeka" hedeflerine odaklanmak amacıyla radikal bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Şirket, operasyonel verimliliği artırmak ve kaynaklarını yapay zeka altyapısına kaydırmak için toplam iş gücünün yüzde 10'unu oluşturan 8 bin kişiyi işten çıkarma ve 6 bin açık pozisyonu kapatma kararı aldı.

STRATEJİK KAYMA VE MİLYAR DOLARLIK YATIRIMLAR

Meta’nın üst düzey yöneticisi Janelle Gale tarafından duyurulan ve 20 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek olan süreç, şirketin teknolojik önceliklerini yeniden tanımlıyor. 2025 yılında yapay zeka ve veri merkezleri için 72,2 milyar dolar harcayan şirket, bu bütçeyi 2026 yılında en az 115 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Bu devasa bütçe sadece altyapıyla sınırlı kalmayıp; "süper zeka" laboratuvarları için yetenek transferlerini ve Moltbook ile Manus gibi stratejik yapay zeka girişimlerinin satın alınmasını da kapsıyor.

ZUCKERBERG’İN VERİMLİLİK VİZYONU

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, 2026 yılının yapay zekanın iş yapış biçimlerini dramatik şekilde değiştireceği bir dönemeç olacağını belirtti. Yapay zekanın dönüştürücü gücüne dikkat çeken Zuckerberg, eskiden geniş ekiplerce yürütülen projelerin artık tek bir yetenekli uzman tarafından tamamlanabildiğini vurguladı. Bu yaklaşım, sadece Meta’da değil, Amazon ve Block gibi diğer teknoloji devlerinde de binlerce çalışanın teknolojik verimlilik gerekçesiyle işten çıkarılmasına yol açan sektörel bir eğilimi yansıtıyor.

TAZMİNAT VE DESTEK PAKETİ

Şirket, bu büyük ölçekli tasfiye sürecinde çalışanlarına sunacağı destek paketinin detaylarını da paylaştı. ABD’deki personel için 16 haftalık temel maaşa ek olarak, çalışılan her yıl için iki haftalık ödemeyi içeren tazminat paketleri planlanıyor. Ayrıca şirket genelinde işe alım süreçlerinin dondurulduğu ve mevcut kaynakların tamamen yapay zeka tabanlı büyüme stratejilerine kanalize edildiği bildirildi.