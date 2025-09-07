Milyonların derdi bitiyor mu? Çatlakları kapatan beton geliştirildi

Sürücülerin en büyük şikâyetlerinden biri olan yol çatlaklarına karşı çığır açacak bir yöntem geliştirildi. Chip.de’nin aktardığı habere göre, Hollanda Teknik Üniversitesi Delft’te Prof. Erik Schlangen’in öncülüğünde çalışan bir ekip, kendini onarabilen beton üzerinde yıllardır yürüttüğü çalışmaları sonuçlandırdı.

ÇATLAKLAR NASIL KAPANIYOR?

Bu özel betonda, mikrokapsüller içinde Sporosarcina pasteurii gibi bakterilerin sporları bulunuyor. Çatlak oluştuğunda yağmur suyu kapsüllere sızıyor, bakteriler harekete geçiyor ve kalsiyum karbonat (kireç taşı) üreterek birkaç hafta içinde çatlakları kapatıyor.

Paylaşılan bilgilere göre, bakteriler onlarca yıl “uyku halinde” kalabiliyor ve yalnızca nemle aktifleşiyor. Bu sayede betonun ömrünün önemli ölçüde uzayabileceği belirtiliyor.

Hollanda merkezli Basilisk adlı şirket, bu kendini onaran betonu köprü, tünel ve su tankı gibi yapılarda kullanmaya başladı. Ancak üretim maliyetlerinin henüz geleneksel betona kıyasla daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

Prof. Schlangen, fikrin çıkış noktasını şu sözlerle anlattı:

“Bilim insanlarının bakteri kullanarak kireç üretebildiğine dair bir makale okudum. Bunun beton için de mümkün olup olmayacağını merak ettim. Biyolog Henk Jonkers ile görüştüm. O da heyecanlandı ve İspanya’daki kaya oluşumlarında doğru bakteriyi buldu. Testlerimiz bu bakterilerin betondaki çatlakları kapatabildiğini gösterdi. Bizim için çığır açan bir buluş oldu.”