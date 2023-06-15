Modüler Zırhlı Kule Türk ordusunun hizmetinde
ROKETSAN tarafından geliştirilen Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımı ile Türk ordusunun hizmetine girdi
Şirketin, Twitter hesabından, Modüler Zırhlı Kule'ye ilişkin açıklama yapıldı. Modüler Zırhlı Kule'nin görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:
- Türkiyemizin modern süvarileri daha güçlü şahlansın diye Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımıyla Türk ordusunun hizmetinde.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# BİLİM TEKNOLOJİ # kule # türk ordusu # savunmaBilim Seferi için geliştirdiği projeyle TÜBİTAK desteği kazandı Dron pilotları festivalde yarıştı Steam Türkiye'de en çok satılan oyunları açıkladı Naci Görür '100 kilometreden daha yakın' diyerek uyardı