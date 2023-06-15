Modüler Zırhlı Kule Türk ordusunun hizmetinde

ROKETSAN tarafından geliştirilen Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımı ile Türk ordusunun hizmetine girdi

Modüler Zırhlı Kule Türk ordusunun hizmetinde
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Şirketin, Twitter hesabından, Modüler Zırhlı Kule'ye ilişkin açıklama yapıldı. Modüler Zırhlı Kule'nin görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

- Türkiyemizin modern süvarileri daha güçlü şahlansın diye Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımıyla Türk ordusunun hizmetinde.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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