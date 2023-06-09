Mortal Kombat 1'den ilk oynanış videosu geldi

Efsane dövüş oyunu Mortal Kombat geçtiğimiz haftalarda duyrulmuştu. Ardından beklenen oynanış videosu da yayımlandı. İşte o beklenen video.

Mortal Kombat 1'den ilk oynanış videosu geldi
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Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ve “1”de duran saatli paylaşımın ardından NetherRealm Studios, beklenen bombayı patlattı. Efsane dövüş oyunu serisinin yeni oyunu “Mortal Kombat 1” resmen duyuruldu. Oyunun fragmanı ve çıkış tarihinin de paylaşılmasının ardından şimdi de oyundan bir oynanış videosu paylaşıldı.

Mortal Kombat 1, oyuncuları serinin orijinal temellerine geri götüren bir oyun olacak. Oyun; Shang Tsung, Liu Kang, Raiden, Scorpion, Kitana, Mileena ve Sub-Zero gibi tanıdık karakterlere ev sahipliği yapacak.

Mortal Kombat 1'in oynanış videosu için tıklayın

# Mortal Kombat
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