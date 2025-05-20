MSKÜ'de sağlık bilimleri fırtınası esti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen "II. Sağlık Bilimleri Öğrenci Sempozyumu" Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Beydanur Sanduvaç Beydanur Sanduvaç
MSKÜ'de sağlık bilimleri fırtınası esti
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen "II. Sağlık Bilimleri Öğrenci Sempozyumu" Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen sempozyum, sağlık bilimleri alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrencilerin bilimsel bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına, yenilikçi fikirlerini sunmalarına ve akademik dünyaya adım atmalarına imkan sağladı.

GELECEĞİN SAĞLIK PROFESYONELLERİ SÖZ ALDI

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Gider, bilimsel bilginin üretilmesi ve paylaşılmasının, eleştirel düşünmenin teşvik edilmesinin ve disiplinler arası etkileşimin artırılmasının önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Gider, sempozyumun öğrenciler için önemli bir öğrenme ve gelişim fırsatı sunduğunu belirterek, destek veren fakülteler ve enstitülere teşekkür etti.

Prof. Dr. Gider ayrıca, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ile Muğla ve farklı illerdeki fakülte ve enstitü yönetimlerine, anabilim dallarına, katılım sağlayan tüm öğrenci ve akademisyenlere teşekkür ederek disiplinler arası iş birliğinin altını çizdi.

BİLİMSEL PAYLAŞIMDA FARKLI DİSİPLİNLER BULUŞTU

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Müesser Özcan ise konuşmasında, günümüzde disiplinler arası akademik çalışmaların önem kazandığını belirtti. Özcan, sempozyuma sunulan bildirilerin öğrencilere akademik bakış açısı kazandırma açısından değerli olduğunu ifade etti.

Açılış kapsamında, MSKÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir tarafından "Geleceğin Tasarımı Olarak Bilim Tarihi" başlıklı bir konferans da gerçekleştirildi.

87 SÖZLÜ BİLDİRİ, 15 OTURUMDA SUNULDU

İki gün süren sempozyum boyunca Atatürk Kültür Merkezi'nin B ve C salonlarında 15 oturum düzenlendi. Muğla'dan ve farklı illerden gelen öğrenciler, sağlık bilimlerinin farklı alanlarına dair toplam 87 sözlü bildiri sundu. Öğrenciler akademik çalışmalarını, vaka sunumlarını ve araştırma projelerini jüri ve katılımcılarla paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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