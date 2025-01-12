Naci Görür 2 ili uyardı: "Deprem 10 büyüklüğünde hissedilecek, 'süre doldu'"

Türkiye’deki 485 aktif fay hattından biri olan Bingöl-Karlıova-Erzincan hattı, yer bilimciler tarafından yakından takip ediliyor.

Büyük Deprem Kaçınılmaz

Prof. Dr. Görür, Bingöl-Karlıova-Erzincan hattında 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Bu uyarı üzerine CHP’li milletvekilleri, bölgenin deprem riskini değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla harekete geçti.

Tunceli 10 Büyüklüğünde Hissedebilir

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Prof. Dr. Naci Görür’ün değerlendirmelerine dayanarak, Bingöl’de yaşanabilecek 7.4 büyüklüğündeki bir depremin Tunceli’nin zemini kötü ve suya doygun bölgelerinde 10 büyüklüğünde hissedilebileceğini aktardı. Erol, “Böyle bir deprem, Tunceli’de taş üstünde taş bırakmaz” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Milletvekilleri ve Görür Toplantıda Bir Araya Geldi

7 Ocak’ta Ankara’da yapılan toplantıda, Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, CHP’li milletvekillerine olası senaryoları detaylı bir şekilde anlattı. Görüşmede, Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği Tunceli ve çevresindeki fay hatlarının her 250 yılda bir büyük deprem ürettiği ve bu sürenin dolduğu vurgulandı.

Tunceli İçin Acil Önlem Çağrısı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol başkanlığındaki heyet, Tunceli’ye giderek bölgede incelemelerde bulundu. Erol, “Deprem sonrası geçmiş olsun demek yerine, deprem öncesinde Tunceli’yi depreme dirençli bir kent haline getirmek zorundayız” dedi. Tunceli’nin güvenli bir şehir haline gelmesi için Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlıklarla görüşeceklerini belirten Erol, her düzeyde temasların süreceğini ifade etti.

Yer bilimciler ve siyasiler, deprem tehlikesine karşı farkındalık yaratırken, bölgenin hızlı bir şekilde depreme hazırlıklı hale getirilmesi için çalışmalar başlatılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.