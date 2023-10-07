NASA Duyurdu: Artık Ay'da Yaşanabilecek! Kurulacak Olan 'Ay Köyü' ile Artık Ay'da Yaşanabilecek!
'Uzayda yaşam var mı?' sorusu her zaman akıllarda. NASA tarafından yıllardır bu yönde çalışmalar sürüyor. NASA'nın çalışmaları ile Ay'a bir adım daha yaklaştık. NASA, Ay'a bir köy kurmayı planladıklarını duyurdu. Artık gökyüzü ayaklarımızın altında olacak.
NASA uzun zamandır Ay'da yaşamın mümkün olup olmadığına dair çalışmalar yapıyor. Son yaptıkları açıklamaya göre 2040 yılına kadar Ay'ın zorlu yüzeyinde yaşam alanları oluşturma planlarını hızlandırıyor.
Austin merkezli 3D baskı şirketi ICON, bu çalışma içinde önemli bir rol oynayarak Ay toprağını kullanıp evler inşa etme görevini üstleniyor.
Ay'da yaşam projesi olan 'Olympus Projesi' Ay'ı, insanlık için bir sonraki sınır haline getirme potansiyeline sahip.
ICON, Ay’ın yüzeyinde bulunan toz, kaya ve mineral parçalarını, evler ve diğer yapıları oluşturmak için plan hazırlıyor. Bu plan içerisinde beton benzeri bir madde oluşturulacak.