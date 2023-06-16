Nasa ilk kez birlikte görüntülendi: Kara delik ve jeti

- Jetlerin karadelikleri çevreleyen bölgeden fırlatıldığını biliyoruz. Ancak bunun gerçekte nasıl olduğunu hala tam olarak anlamış değiliz. Bunu doğrudan incelemek için jetin başlangıcını kara deliğe mümkün olduğu kadar yakın bir yerde gözlemlemeliyiz. ALMA'nın konumu ve hassasiyeti sayesinde, aynı anda hem kara delik gölgesini ortaya çıkarabildik hem de jet emisyonunun derinliklerini görebildik.