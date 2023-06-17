NASA Jüpiter'de yıldırım yakaladı

Jüpiter'in kuzey kutbuna yakın bir girdabın bu görünümünde, NASA'nın Juno misyonu bir şimşeğin parıltısını gözlemledi. Dünya'da şimşekler su bulutlarından kaynaklanır ve en sık ekvator yakınında meydana gelirken, Jüpiter'de şimşek muhtemelen bir amonyak-su çözeltisi içeren bulutlarda meydana geldi.

Önümüzdeki aylarda, uzay aracı dev gezegenin gece tarafı üzerinden geçerken, Juno'nun yörüngelerini Jüpiter'e yaklaştıracak ve bu da Juno'nun bilim aletleri paketinin şimşeği hareket halindeyken yakalaması için daha da fazla fırsat sağlayacak.

Juno bu görüşü, 30 Aralık 2020'de Jüpiter'in 31. yakın uçuşunu tamamlarken yakaladı. 2022'de Citizen bilim adamı Kevin M. Gill, uzay aracındaki JunoCam cihazından gelen ham verilerden gelen görüntüyü inceledi. Ham görüntünün çekildiği sırada Juno, gezegene yaklaşırken yaklaşık 78 derecelik bir enlemdeydi ve Jüpiter'in bulut tepelerinin yaklaşık 19.900 mil (32.000 kilometre) üzerindeydi.

Kaynak: www.nasa.gov/image-feature/jpl/nasa-s-juno-mission-captures-lightning-on-jupiter