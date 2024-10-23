NASA, Mars'ta yeni bir yaşam olasılığı keşfetti

NASA'nın yeni araştırmaları, Mars'taki buzulların altında yaşamı destekleyebilecek erimiş su havuzları olabileceğini ortaya koyuyor.

Mert Sagit Mert Sagit
NASA, Mars'ta yeni bir yaşam olasılığı keşfetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Araştırmaya göre, gezegenin tozlu buz tabakalarının altına güneş ışığı sızarak fotosentez için elverişli koşullar yaratabilir.

Bu erimiş su ceplerinin, Dünya’daki "cryoconite" deliklerine benzer bir şekilde, Mars’ın tropikal bölgelerinde bulunma ihtimali mevcut.

Mars’ta yaşam belirtisi mi?

Mars’ta yaşamın varlığına dair doğrudan bir kanıt bulunmasa da, NASA’nın yeni çalışması, gezegenin donmuş yüzeyinin altında mikroorganizmaların hayatta kalabileceği yönünde umut verici ipuçları sunuyor.

Bilim insanları, bilgisayar modelleri kullanarak, Mars’taki su buzunun altına yeterli güneş ışığının nüfuz edebileceğini ve bu erimiş su ceplerinde fotosentezin gerçekleşebileceğini gösterdi.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratory’den Aditya Khuller, “Eğer evrende bir yerde yaşam arıyorsak, Mars’taki buz kütleleri muhtemelen incelememiz gereken en erişilebilir yerlerden biri” açıklamasında bulundu.

Mars’taki toz ve buz erimesi

Mars yüzeyinde, su ve karbondioksitten oluşan iki tür buz bulunuyor. Araştırma, su buzu üzerinde yoğunlaşıyor.

Geçmişte Mars’a yağan karın tozla karışıp donması sonucu oluşan bu buzullar, zamanla katılaşmış ve hala toz parçacıklarıyla dolu.

Bu toz, güneş ışığını soğurarak buzulun birkaç metre altındaki buzu eritebilir. Mars’ın ince atmosferi, yüzeyde su buzunun erimesini zorlaştırsa da, buzun altındaki su cepleri, bu koşullardan etkilenmeyebilir.

Fotosentez mümkün mü?

Araştırmaya göre, Mars’taki tozlu buzlar, yüzeyin 3 metre altına kadar fotosentez için yeterli miktarda güneş ışığı geçirebilir.

Buzun üst katmanları, suyun buharlaşmasını önleyip zararlı radyasyonlardan korurken, altındaki su ceplerinde mikroorganizmalar için yaşanabilir bir ortam sağlayabilir.

Mars’ın tropikal bölgeleri, bu tür erimiş su havuzlarının en muhtemel olabileceği yerler arasında görülüyor. Bu bölgeler, ileride insanlı ya da robotik görevler için keşif hedefi olarak öne çıkabilir.

Araştırmacılar, laboratuvar ortamında Mars’taki tozlu buzu yeniden yaratarak incelemeyi hedefliyor ve Mars’ın en olası erimiş su bölgelerini haritalamaya başlıyorlar.

Davutoğlu'ndan Bahçeliye destekDavutoğlu'ndan Bahçeliye destekSiyaset

Kaynak: TRT Haber

mars yaşam NASA
Günün Manşetleri
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Perinçek'ten yanıt
3 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-29" operasyonu
MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
Meclis, bebek ölümlerini araştıracak
Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına CHP ve DEM Parti'den destek
İsrail Lübnan’da sivil bina vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Erdoğan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülen’in ölümüne ilk yorum
İşte FETÖ elebaşı Gülen'in İstanbul'daki kabarık suç listesi
Çok Okunanlar
Adana'da korkunç cinayet Adana'da korkunç cinayet
Isparta'da öğrenci yurdunda patlama! Isparta'da öğrenci yurdunda patlama!
Fethullah Gülen'in cenazesiyle ilgili yeni gelişme Fethullah Gülen'in cenazesiyle ilgili yeni gelişme
NASA, Mars'ta yeni bir yaşam olasılığı keşfetti NASA, Mars'ta yeni bir yaşam olasılığı keşfetti
CHP'den Özdağ'a 'Öcalan' yanıtı: Yan kesici, fırıl fırıl dönen siyasetçi CHP'den Özdağ'a 'Öcalan' yanıtı: Yan kesici, fırıl fırıl dönen siyasetçi