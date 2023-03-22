NASA paylaştı: Dünya'dan 14 kat daha büyük Güneş fırtınası görüntülendi

GÜNEŞ KASIRGALARI NASIL OLUŞUYOR?



Güneş kasırgaları, Güneş’ten yükselen ve her iki ucu güneş yüzeyine bağlı olan spiral şekilli manyetik yapılar nedeniyle meydana geliyor. Prominens olarak bilinen bir plazma sütunu bu yapının içinde yükseldiğinde, sarmal manyetik alan boyunca yönlendirilerek plazmanın dönmesine ve bir hortum oluşturmasına neden oluyor.