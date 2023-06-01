NASA UFO varlığını kabul etti mi? Tarihi toplantıdan ilk açıklama

"ANORMAL OLAYLARIN KAYNAĞININ DÜNYA DIŞI OLDUĞUNA İLİŞKİN KANIT YOK"

ABD hükümetinin daha önce askeriye ve milli güvenlik yetkililerinin özel ve gizli değerlendirmesine bıraktığı UFO konusu, 2022 yılında kurulan heyetle birlikte NASA'nın çatısı altında ilk defa böyle bir incelemeye konu olmuş oldu. NASA'nın araştırması, ABD Savunma Bakanlığı'nın UFO'lar ile ilgili yaptığı araştırmadan ayrı bir çalışma teşkil etti.