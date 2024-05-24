NASA'dan bilim kurgu gibi proje! Ayda giden tren

AY YÜZEYİNE DEMİRYOLU İNŞA EDİLECEK

Projenin lideri, NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda robotik mühendisliği yapan Dr. Ethan Shaler, yaptığı açıklamda ayda güvenilir, otonom ve verimli yük taşımacılığını mümkün kılmak istediklerini belirtti. Proje ile birlikte ayda bu şekilde taşımacılık yapılabileceğini kaydeden Dr. Schaler, "Ay'da güvenilir, otonom ve verimli yük taşımacılığı sağlayacak ilk ay demiryolu sistemini inşa etmek istiyoruz." dedi. Dr. Schaler'e göre bu proje, 2030'larda sürdürülebilir bir Ay üssünün için kritik öneme sahip olacak.