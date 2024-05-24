NASA'dan bilim kurgu gibi proje! Ayda giden tren
NASA, ay yüzeyinde giden tren için adım attı. "Flexible Levitation on a Track" (FLOAT) adı verilen proje ile ay yüzeyine üs kurmak ve işletmek için kritik olduğu belirtildi.
Uzay araştırmaları yeniden hız kazanırken, NASA uzayda üs kurmayı mümkün hale getirecek bir projeyi duyurdu. "Flexible Levitation on a Track" (FLOAT) projesiyle, ay yüzeyinde giden bir trenin inşası mümkün olacak. Trenin, ayda kurulacak bir üssün işletilmesi için kritik öneme sahip olduğu belirtildi. Proje, NASA'nın Yenilikçi Gelişmiş Kavramlar programının (NIAC) ikinci aşamasına taşındı. Projeyi yürüten ekip, tren projesi sayesinde ayda çıkartılan kaynakların güvenle ve otomatik olarak sevk edilebileceğini belirtti.
AY YÜZEYİNE DEMİRYOLU İNŞA EDİLECEK
Projenin lideri, NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda robotik mühendisliği yapan Dr. Ethan Shaler, yaptığı açıklamda ayda güvenilir, otonom ve verimli yük taşımacılığını mümkün kılmak istediklerini belirtti. Proje ile birlikte ayda bu şekilde taşımacılık yapılabileceğini kaydeden Dr. Schaler, "Ay'da güvenilir, otonom ve verimli yük taşımacılığı sağlayacak ilk ay demiryolu sistemini inşa etmek istiyoruz." dedi. Dr. Schaler'e göre bu proje, 2030'larda sürdürülebilir bir Ay üssünün için kritik öneme sahip olacak.
Ay treni, Dünya'daki gibi bir demiryolu kullanmayacak. Bunun yerine Ay'da kullanılacak raylar 'açılabilen' esnek raylar olacak.
Esnek raylar, projenin inşaat süresini kısaltmak için tasarlandı. Proje lideri, "ay üssü değişirse, bu rayların kolayca sarılabileceğini ve başka yere taşınabileceğini" belirtti.
Hareket, esnek raylar üzerinde havalanan manyetik robotlar tarafından gerçekleştirilecek. Raylar, robotları hedeflerine itmek için elektromanyetik itme gücünden faydalanacaklar. Dünyada kullanılan manyetik tren sistemlerine benzer bir sistem kullanılacak.