NASA'dan uyarı: Yeni keşfedilen asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali hesaplandı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yeni keşfedilen 2024 YR4 adlı asteroidin Dünya’ya çarpma ihtimalini inceledi. Gazete Duvar'ın haberine göre, NASA'nın Dünya’ya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi, 2024 YR4'in 22 Aralık 2032’de Dünya’ya çarpma ihtimalinin yüzde 1.33 olduğunu açıkladı. Bu oran, düşük bir olasılık gibi görünse de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek çarpma ihtimallerinden birini oluşturuyor.

2024 YR4, ilk kez 27 Aralık 2024’te Şili’deki Río Hurtado teleskobu tarafından tespit edilmişti. Boyutlarının 40 ila 100 metre arasında olduğu tahmin ediliyor. Gök bilimciler, asteroidin Dünya’ya çarpması durumunda büyük bir yıkım beklenmediğini, ancak sınırlı bir alanda 50 kilometre çapında hasar bırakabileceğini öngörüyor.

2024 YR4'ün çarpma ihtimali düşük olsa da, NASA ve diğer uluslararası uzay ajansları asteroidin izlenmesine devam edilecek. Eğer asteroidin çarpma ihtimali artarsa, yönünün değiştirilmesi amacıyla çalışmalar başlatılacak. Çarpma olasılığının en fazla olduğu bölgeler arasında doğu Pasifik, kuzey Güney Amerika, Afrika ve Güney Asya yer alıyor.