NASA'nın Psyche Göktaşı Yolculuğu Başladı: İşte Psyche Göktaşı İle İlgili Bilenenler

NASA'nın değerli metallerle dolu olduğu öne sürülen 16 Psyche adlı asteroide gidecek olan uzay aracı 13 Ekim'de Türkiye saati ile 17.20'de fırlatıldı.

FIRLATMA ERTELENMİŞTİ

Psyche asteroit misyonunun başlangıçta 5 Ekim'de yapılması planlanıyordu. Fırlatmadaki gecikme, NASA ekibinin Psyche uzay aracının nitrojen soğuk gaz iticilerini kontrol etmek için kullanılan parametrelerin doğrulamasını istemesinden kaynaklandı.

173 MİL UZAKLIKTA

Bilim adamları, yaklaşık 173 mil (280 kilometre) genişliğindeki uzay kayası Psyche'nin, daha önce hiç yakından görmedikleri bir nesne türü olan eski bir protogezegenin açığa çıkan çekirdeği olabileceğini düşünüyor.

2029 YILINDA ULAŞACAK PSYCHE'YE ULAŞACAK

Her şey planlandığı gibi giderse, uzay aracı 2029'da Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında bulunan 280 kilometre genişliğindeki uzay kayası Psyche'ye ulaşacak.

Bilim insanları Psyche'nin yüzde 82.5 oranında metal içerdiğini tahmin ediyor. Ayrıca uzay cisminde nikel ve altın da var.