Netflix, NASA ile işbirliği yapacak: Uzaydan canlı yayın devri başlıyor!

Dijital yayın platformu Netflix, bu yaz itibarıyla uzayın kapılarını izleyicilerine açıyor. NASA ile yapılan iş birliği sayesinde, roket fırlatmaları, astronot yürüyüşleri ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan canlı yayınlar Netflix ekranlarına taşınacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Netflix, NASA ile işbirliği yapacak: Uzaydan canlı yayın devri başlıyor!
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Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Netflix, uzay temalı yayınlarda yeni bir dönemin kapısını aralıyor. NASA ile yapılan anlaşma çerçevesinde, bu yazdan itibaren kullanıcılar Netflix üzerinden uzaya dair birçok canlı yayına erişebilecek.

ROKETLERİN ATEŞLENDİĞİ ANLAR EVİNİZE GELİYOR

Dünya gazetesi'nin haberine göre, yeni dönemde Netflix kullanıcıları, roket fırlatmalarını, astronotların gerçekleştirdiği uzay yürüyüşlerini ve Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) yapılan canlı yayınları doğrudan izleme imkanına sahip olacak. NASA ile yapılan bu özel anlaşma, uzay meraklıları için benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

2023 yılında yayın hayatına başlayan, reklamsız ve tamamen NASA’ya ait dijital yayın platformu NASA+’ın bazı özel içerikleri de Netflix kütüphanesine eklenecek. Seçilen bu yayınlar, uzay bilimleriyle ilgilenen geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

Netflix son dönemde canlı yayınlara özel bir önem veriyor. Daha önce stand-up gösterileri, ödül törenleri ve çeşitli özel etkinlikleri canlı sunan platform, spor içeriklerine de el atmıştı. WWE karşılaşmaları ve ünlü isimlerin katıldığı golf turnuvaları bu stratejinin bir parçasıydı. Şimdi ise bu yaklaşım, uzayla ilgili yayınlarla bambaşka bir boyut kazanıyor.

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