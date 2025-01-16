Nintendo Switch 2 geliyor: İşte tasarımı ve beklenen tarih

Nintendo, art arda yaşanan sızıntıların ardından sonunda Nintendo Switch 2 konsolunu resmen duyurdu. Ancak, konsolun detaylı tanıtımı Nisan ayında gerçekleştirilecek Nintendo Direct etkinliğinde yapılacak.

Mert Sagit Mert Sagit
Nintendo Switch 2 geliyor: İşte tasarımı ve beklenen tarih
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Şirketin paylaştığı kısa tanıtım videosu, yeni konsolun yanı sıra bir Mario Kart oyununun da geleceğini müjdeliyor. Şimdi tüm dikkatler, 2 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek Nintendo Direct etkinliğine çevrildi.

Nintendo'nun resmi web sitesinde yapılan açıklamada, "Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 etkinliği, 2 Nisan 2025'te düzenlenecek ve 2025 yılında piyasaya çıkacak olan Nintendo Switch 2 konsoluna odaklanacak" ifadelerine yer verildi. Etkinlik yayın saati ise ilerleyen günlerde resmi internet sitesi ve sosyal medya kanallarından duyurulacak.

İŞTE NİNTENDO SWİTCH 2'NİN TASARIMI

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