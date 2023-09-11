Nishimura Kuyruklu Yıldızı'nı görmek istiyorsanız yarın saatinizi ayarlamayı unutmayın!

12 Eylül 2023'ün başlarında, Nishimura Kuyruklu Yıldızı, Dünya'nın 125,4 milyon kilometre (77,9 milyon mil) mesafesinden geçecek. Bu, çıplak gözle bile görülebilecek kadar yakın olduğundan, eğer yıldızları gözlemlemeyi seviyorsanız, ekipman eksikliğinin bir engel teşkil etmesine gerek yoktur.

NİSHUMURA KUYRUKLU YILDIZI'NIN KEŞFİ

Nishimura Kuyruklu Yıldızı, ilk kez 11 Ağustos'ta amatör gökbilimci Hideo Nishimura tarafından tespit edilmişti.

Yetenekli astrofotograflar tarafından kuyruklu yıldızın çekilen görüntüleri, kuyruklu yıldızın kendine özgü canlı yeşil rengini ve uzun ince kuyruğunu gösteriyor.

Nishimura Kuyruklu Yıldızı görmek için en iyi zaman muhtemelen 12 Eylül Salı günü şafaktan hemen önce, sabah saat 4 ile 6 arası olacak. Çıplak gözle görülebilmesine rağmen, bir çift küçük dürbün mümkün olan en iyi manzarayı elde etmenize yardımcı olacaktır.

Nishimura Kuyruklu Yıldızı 2431'e kadar göklerimizde bir daha görülmeyecek. O halde nadir olduğu göz önüne alındığında, bu göksel manzarayı kendi gözlerinizle görmek için yarın birkaç saat erken kalkmanız faydalı olabilir.