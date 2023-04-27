Bu insanlar gerçek değil!
Ekran kartı üreticisi olan Nvidia'nın GAN isimli yapay zekası ile gerçek olmayan görüntüleri resmediyor. Sahip olduğu ikili mekanizması ile gerçeğinden neredeyse ayırt edilemeyen sahte insan görüntüleri oluşturabiliyor.
Popüler ekran kartı üreticisi olan Nvidia, GAN yapay zeka ile sadece insanların gerçek hayatta hiç yapmayacakları şeyleri yapıp söylemeyecekleri şeyleri söyledikleri videolar üretmekle kalmıyor, gerçek hayatta hiç var olmayan yüzler de oluşturabiliyor.
Yeni bir yüz oluşturmak için artık tek yapmanız gereken tarayıcınızın yenile butonuna basmak. İsmiyle müsemma, bu insan aslında yok anlamına gelen, thispersondoesnotexist.com sayfayı her yenilediğinizde sıfırdan bir insan yüzü üretiyor.
Web sitesi Üretken Çekişmeli Ağlar (GAN) adı verilen bir makine öğrenimi yöntemi kullanıyor. Bu programlar çok fazla sayıda gerçek insan yüzü fotoğrafıyla eğitilerek yeni örnekler üretmeyi öğreniyor. thispersondoesnotexist.com daha önce Nvidia araştırmacıları tarafından GitHub’da yayımlanan kodu kullanıyor.
thispersondoesnotexist.com daha önce Nvidia araştırmacıları tarafından GitHub’da yayımlanan kodu kullanıyor.