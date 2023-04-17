O 9 büyüklüğünde deprem korkusu: Fay hattında sızıntı tespit edildi
ABD'nin Oregon eyaletinin yakınlarında okyanus tabanından fışkıran bir sıvıya rastlandı. Uzmanlara göre; bu durum Kuzeybatı Pasifik'te 9 büyüklüğünde bir depreme neden olabilir.
ABD'nin Oregon eyaletinin yakınlarında okyanus tabanından "ateş hortumu gibi" fışkıran ılık bir sıvıya rastlandı.
Bilim insanları Pasifik Okyanusu’nda yer alan 965 kilometre uzunluğundaki bir fay hattında yer alan deliğin ABD'nin kuzeybatısındaki şehirleri yok edecek yıkıcı bir depremi tetikleyebileceğinden endişelendiklerini açıkladı.
Sıcak sıvı püskürten delik, Kuzey California’dan Kanada'ya kadar uzanan Cascadia Yitim Bölgesi olarak bilinen eğimli fayın sınırında, Oregon kıyı şeridinden 80 kilometre uzakta bulunuyor.
Araştırmacıların belirttiğine göre bu durum Kuzeybatı Pasifik'te, 9 büyüklüğünde bir depreme neden olabilir ve delik, depremin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayabilir.
Bununla birlikte, fay hattındaki sızıntı ilk olarak 2015 yılında gözlemlendi. Ancak Washington Üniversitesi (UW) tarafından yapılan çalışma, kimyasal olarak farklı sıvının çok tehlikeli olduğunu belirtti. Araştırmacılar, bu sıvının plakaların sorunsuz hareket etmesine izin verdiğini, ancak plakalar üzerinde ürettiği stresin yıkıcı bir deprem oluşturmak için birikebileceğini belirtti.