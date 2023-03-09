O fay 12 bin yıl sonra harekete geçti

Çardak Fayı için ‘ezber bozan bir fay’ nitelemesi yapan Prof. Dr. Yaltırak, “Çardak Fayı’nın üzerinde daha önceden uydu görüntüleri ile yaptığımız bir çalışma vardı. Bu çalışmada gördüğümüz anomalileri teyit etmek için arazi çalışması yapıyoruz. Arazi çalışmasında da çok hassas uydu verilerini denetleyen dron ölçüleri alıyoruz. Yüzeyde büyük bir tahribat var. Burada kırık da hemen yolun altında. Bugünkü tespitlerimizde yaklaşık 8 metrelik bir hamle var. Buradaki olay daha önce de olmuş.” dedi.