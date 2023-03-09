O fay 12 bin yıl sonra harekete geçti
Elbistan'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremle ilgili teknik araştırma yapan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, büyük yıkıma neden olan Çardak Fayı'nın 12 bin yıldır uyuduğunu söyledi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak başkanlığındaki ekip, 7,6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Çardak Fayı’nın röntgenini çekiyor.
İTÜ ekibi, Elbistan, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde özellikle ulaşım olmayan yerlerde fay hattı üzerinde dron ile santimetre hassasiyetinde ölçümler yapıyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi’ndeki ölçümler esnasında bugüne kadar elde ettikleri bulgulara ilişkin bilgi verdi.
Çardak Fayı için ‘ezber bozan bir fay’ nitelemesi yapan Prof. Dr. Yaltırak, “Çardak Fayı’nın üzerinde daha önceden uydu görüntüleri ile yaptığımız bir çalışma vardı. Bu çalışmada gördüğümüz anomalileri teyit etmek için arazi çalışması yapıyoruz. Arazi çalışmasında da çok hassas uydu verilerini denetleyen dron ölçüleri alıyoruz. Yüzeyde büyük bir tahribat var. Burada kırık da hemen yolun altında. Bugünkü tespitlerimizde yaklaşık 8 metrelik bir hamle var. Buradaki olay daha önce de olmuş.” dedi.