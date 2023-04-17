O ülkede 9 büyüklüğünde deprem korkusu: Fay hattında sızıntı tespit edildi

Bununla birlikte, fay hattındaki sızıntı ilk olarak 2015 yılında gözlemlendi. Ancak Washington Üniversitesi (UW) tarafından yapılan çalışma, kimyasal olarak farklı sıvının çok tehlikeli olduğunu belirtti. Araştırmacılar, bu sıvının plakaların sorunsuz hareket etmesine izin verdiğini, ancak plakalar üzerinde ürettiği stresin yıkıcı bir deprem oluşturmak için birikebileceğini belirtti.