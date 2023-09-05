Okyanusun dibinden esrarengiz yumurta çıkarıldı: Esrarengiz yumurta hakkında çalışmalar sürse de gizemini koruyor!

Okyanusu araştıran araştırmacılar, Alaska açıklarında esrarengiz bir yumurtaya rastladı. Esrarengiz yumurta, okyanusun dibinde duruyordu ve altın küreye benziyordu. Bilim insanları, bunun ne olduğundan tam olarak emin değiller.

Okyanusun derinlikleri sırrını saklasa da ve yalnızca bu yıl okyanusun içlerinden çeşitli yeni arkadaşlar ile tanışmış olsak da bu esrarengiz altın yumurta sırrını saklıyor.

ALTIN YUMURTANIN ÖZELLİKLERİ

Esrarengiz altın yumurta, 3,1 kilometre (2 mil) derinlikte tespit edildi. En ilginci, gizemli nesnenin içinde bir delik olmasıydı.

Esrarengiz altın yumurtayı daha yakından araştırmak için bilim insanları, kesinlikle biyoloji alanında iş bulmuş gibi görünen bir robot kolu kullandı. Canlı yayının başka bir noktasında araştırmacılar, deniz duvarına gömülü tuhaf disk yığınını hassas bir şekilde süpürebiliyor ve bu da derin deniz ortamlarını uzaktan manipüle ederken sahip oldukları şaşırtıcı kontrolü gösteriyor.

Esrarengiz altın yumurta üzerinde çalışma teorileri bunun muhtemelen parlak bir yumurta kabuğu ya da bir çeşit sünger kalıntısı olduğunu öne sürüyor, ancak henüz kesin bir cevapları yok. Gizemli küreyi tanımlamak daha yakından incelemeyi gerektirecek, uzaktan kumandalı Noo-Noo'muz örneği emmeyi başardı.

Nesnenin kimliği pek çok gizemle çevrelenmiş olsa da emin olabileceğimiz tek şey, bunun kesinlikle derin denizlerde görülen bir tuhaflık olduğudur.

Kolektif bilgiler bunu tanımlayamıyor olsa da incelemelerini sürdürüyor.