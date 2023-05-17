Ölmekte olan beyinde ilginç gözlem
Ölümle ilgili anlatılan beyaz bir ışık görmek, ölmüş yakınlarla karşılaşmak gibi deneyimler; kültürümüze ve hayal gücümüze işlenmiş anlatılardır. Birçok kişi tarafından dillendirilmesi, bunları destekleyen bir temel olup olmadığı sorusunu da ortaya atıyor.
Ölümle burun buruna gelen insanların anlattığı beyaz bir ışık görmek, ölmüş yakınlarla karşılaşmak veya bazı sesler duymak gibi deneyimler; kültürümüze ve hayal gücümüze işlenmiş anlatılardır. Ayrıca ölümden dönenlerin kalp atışları durduktan sonra bile bir tür bilinç kalıntısına sahip olduklarına dair ifadeleri de bu soruya dair merakımızı güçlendiriyor.
GAMA AKTİVASYONUNA BENZER İŞARETLER KAYDEDİLDİ
Proceedings of the National Academy of Science'ta yayınlanan bir çalışma, ölmekte olan bir beyinde bilinçle ilgili aktivitelerin artışına dair bir ön kanıt sunuyor.
Moleküler ve Bütünleyici Fizyoloji ile Nöroloji Departmanlarından Dr. Jimo Borjigin ve ekibinin yaptığı çalışma, yaklaşık 10 yıl önce Michigan Bilinç Bilimi Merkezi'nin kurucusu Dr. George Mashour'ın iş birliğinde yapılan hayvan odaklı bir çalışmanın devamı niteliğinde.
Bu çalışmada kalbin durmasının ardından ölmeye başlayan insan ve hayvan beyinlerinde gama aktivasyonuna benzer işaretler kaydedildi. Mashour bu konuda şunları söylüyor:
Ölmekte olan bir beynin nasıl bu kadar canlı bir deneyim yarattığı sorusu nörobilimsel bir paradokstur. Dr. Borjigin, bu fenomenin altında yatan nörofizyolojik mekanizmalara ışık tutmaya yardımcı olacak bir çalışmayı yönetti.
Araştırma ekibi, kalp durması nedeniyle EKG cihazı ile izlenirken ölen 4 hasta tespit etti. Bu hastaların dördü de komadaydı ve tepkisizdi. Tıbbi anlamda bu hastalar için yapılabilecek bir şey kalmamıştı ve ailelerinin izniyle yaşam destekleri sonlandırıldı.
Ventilatör desteğinin kaldırılmasının ardından, hastaların ikisinde en hızlı beyin aktivitesi olarak bilinen ve bilinçle ilişkilendirilen Gama aktivitesinde bir dalgalanma ve kalp hızında artış gözlendi.
Dahası, bu aktivite beyindeki sinir bağlantılarının "kesişim noktasında"; temporal, parietal ve oksipital loblar arasındaki kavşakta gözlendi. Beynin bu bölgesi; başka çalışmalarda rüya görmeyle, epilepsi krizlerinde görülen halüsinasyonlarla ve değişken bilinç durumlarıyla ilişkilendiriliyor.