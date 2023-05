Ölmekte olan beyinde ilginç gözlem

GAMA AKTİVASYONUNA BENZER İŞARETLER KAYDEDİLDİ

Proceedings of the National Academy of Science'ta yayınlanan bir çalışma, ölmekte olan bir beyinde bilinçle ilgili aktivitelerin artışına dair bir ön kanıt sunuyor.

Moleküler ve Bütünleyici Fizyoloji ile Nöroloji Departmanlarından Dr. Jimo Borjigin ve ekibinin yaptığı çalışma, yaklaşık 10 yıl önce Michigan Bilinç Bilimi Merkezi'nin kurucusu Dr. George Mashour'ın iş birliğinde yapılan hayvan odaklı bir çalışmanın devamı niteliğinde.

Bu çalışmada kalbin durmasının ardından ölmeye başlayan insan ve hayvan beyinlerinde gama aktivasyonuna benzer işaretler kaydedildi. Mashour bu konuda şunları söylüyor: