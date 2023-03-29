Orta Çağ'da aşk neden hastalık kabul ediliyordu?

BELİRTİ VE SEMPTOMLAR

Aşk hastalığının (aşık hastalığı, mal de ojo, mal amor, aşk kahramanları, ölçüsüz aşk veya philocaptio olarak da bilinir) belirti ve semptomları, zaman veya kültürden bağımsız olarak genellikle tutarlıdır. Aşk hastalığı, bir kişiye duyulan saplantıyı içerir: Etkilenen kişi, saplantısının nesnesi hakkında saplantılı düşüncelere sahiptir. Uykusuzluk, iştahsızlık, gözlerde çukurlaşma, iştahsızlık, solgunluk, hızlı nabız ve sarılık hastalarda sürekli olarak görülürken, diğer semptomlar, tanımlandıkları zamana veya yere göre daha spesifik olabilir.

Örneğin, Müslüman hekim Rhazes (MS 850-923) benzersiz bir semptom tanımlamıştır. Rhazes’e göre; erken evrelerde hastanın görüşü zayıflar, dili kurur ve üzerinde çıbanlar büyür. Hastanın sırtında, baldırlarında ve yüzünde köpek ısırığı gibi izler oluşur. Eğer tedavi edilmezse, kişi sonunda geceleri mezarlıklarda dolaşır ve bir kurt gibi ulumaya başlar. Orta Çağ İspanya'sındaki tezahürlerden biri ise, bir kişinin aşırı arzusundan kaynaklanan ve bir kişinin hoş olmayan ve itici bir şeyi güzel ve arzu edilir olarak görmesine yol açan “Kurbağa/Diana Sendromu”dur.

Bazı Orta Çağ yazıları, aşk hastalığını ve bipolarlığı birbirine bağlar. Pek çok hastada ağlama, uykusuzluk ve iştahsızlık gibi depresif belirtilere manik belirtilerin de eşlik ettiği, uygunsuz kahkaha ve depresyon arasındaki hızlı ruh hâli değişimlerinin de yaygın olduğu belirtilmiştir. Ferrand, hastaların hoş bir şey gördüklerini, duyduklarını ya da özlem duyduklarını gösteren bir bakış attıklarını, kısa bir süre sonra ise kederli, dalgın ve yalnız hissettiklerini aktarmıştır. Hipokrat ise, aşk hastalığına bağlı olabilecek melankolik delilik hâli ile şiddetli semptomların bağlantısını tanımlamıştır. Bazı kadın hastaların delirmelerine, cinayete meyilli olmalarına ve boğulma arzusu içinde olmalarına neden olduğunu belirtmiştir. Bu, bir manik atak sırasında insanlarda meydana gelebilecek şiddetli dürtülere benzer.