Orta Çağ'da aşk neden hastalık kabul ediliyordu?
Aşk ve “fiziksel ızdırap” arasındaki bağlantı çok uzun zaman önce kuruldu. Orta Çağ'da aşk, beyne dokunan bir hastalık olarak kabul edildi. Peki Orta Çağ'da hekimler bu durumu nasıl tanımladı?
Günümüzde aşkın bilimi üzerine yapılan araştırmalar, beyindeki dopamin, adrenalin ve serotonin nörotransmitterlerinin, insanların âşık olduklarında deneyimledikleri genellikle hoş olmayan fiziksel semptomlara nasıl yol açtığını gösteriyor. 2005 yılında yapılan bir araştırma, aşkın, coşku veya kaygı gibi duygulara veya duyumlara yol açan etken veya hedefe yönelik bir durum olduğu sonucuna varmıştır. Ama aşk ve “fiziksel ızdırap” arasındaki bağlantı çok daha uzun zaman önce kuruldu. Orta Çağ tıbbında, beden ve ruhun iç içe geçtiği, bu sebeple bedenin, ruhun durumunu yansıtabileceği düşünülüyordu.
Bir vaka anlatımında hekim Erasistratus (MÖ 4.YY) aşırı derecede hasta olan Prens Antiochus'un başucuna çağrılır. Muayenede, prens zayıf, bir deri bir kemiktir. Belli ki ölümün eşiğindedir ama kimse nedenini anlayamaz. Erasistratus, Antiochus'un bileğinden nabzını ölçtüğü sırada prensin nabzının hızlandığını fark eder ve üvey annesi Stratonice odaya girdiğinde yüzü kızarır. Erasistratus, Antiochus'un “aşk hastalığına” yakalandığını anlar. Buna benzer hikayeler Hipokrat ve Galen'e atfedilir.
Gerçekten de aşk hastalığı tıp literatürüne nüfuz etmiş bir hastalıktır ve onu teşhis edebilme yeteneği geçmişte büyük bir hekim olmanın göstergesiydi. Hastalığın tanımları yüzlerce yıl içinde büyük ölçüde değişmiştir ve günümüzde psikiyatrik bozukluklar kılığında var olabilir.
BELİRTİ VE SEMPTOMLAR
Aşk hastalığının (aşık hastalığı, mal de ojo, mal amor, aşk kahramanları, ölçüsüz aşk veya philocaptio olarak da bilinir) belirti ve semptomları, zaman veya kültürden bağımsız olarak genellikle tutarlıdır. Aşk hastalığı, bir kişiye duyulan saplantıyı içerir: Etkilenen kişi, saplantısının nesnesi hakkında saplantılı düşüncelere sahiptir. Uykusuzluk, iştahsızlık, gözlerde çukurlaşma, iştahsızlık, solgunluk, hızlı nabız ve sarılık hastalarda sürekli olarak görülürken, diğer semptomlar, tanımlandıkları zamana veya yere göre daha spesifik olabilir.
Örneğin, Müslüman hekim Rhazes (MS 850-923) benzersiz bir semptom tanımlamıştır. Rhazes’e göre; erken evrelerde hastanın görüşü zayıflar, dili kurur ve üzerinde çıbanlar büyür. Hastanın sırtında, baldırlarında ve yüzünde köpek ısırığı gibi izler oluşur. Eğer tedavi edilmezse, kişi sonunda geceleri mezarlıklarda dolaşır ve bir kurt gibi ulumaya başlar. Orta Çağ İspanya'sındaki tezahürlerden biri ise, bir kişinin aşırı arzusundan kaynaklanan ve bir kişinin hoş olmayan ve itici bir şeyi güzel ve arzu edilir olarak görmesine yol açan “Kurbağa/Diana Sendromu”dur.
Bazı Orta Çağ yazıları, aşk hastalığını ve bipolarlığı birbirine bağlar. Pek çok hastada ağlama, uykusuzluk ve iştahsızlık gibi depresif belirtilere manik belirtilerin de eşlik ettiği, uygunsuz kahkaha ve depresyon arasındaki hızlı ruh hâli değişimlerinin de yaygın olduğu belirtilmiştir. Ferrand, hastaların hoş bir şey gördüklerini, duyduklarını ya da özlem duyduklarını gösteren bir bakış attıklarını, kısa bir süre sonra ise kederli, dalgın ve yalnız hissettiklerini aktarmıştır. Hipokrat ise, aşk hastalığına bağlı olabilecek melankolik delilik hâli ile şiddetli semptomların bağlantısını tanımlamıştır. Bazı kadın hastaların delirmelerine, cinayete meyilli olmalarına ve boğulma arzusu içinde olmalarına neden olduğunu belirtmiştir. Bu, bir manik atak sırasında insanlarda meydana gelebilecek şiddetli dürtülere benzer.
HUMORAL DENGESİZLİK
Hipokrat dönemi doktorları, sağlığı korumak için dört vücut sıvısının (kan, balgam, safra ve melankoli) dengesini korumanın gerekli olduğuna inanıyorlardı. Tamamen sağlıklı bir insanda, dördünün de mükemmel bir şekilde dengede olduğu düşünülüyordu, bu nedenle hastalığın bu dengedeki bozulmalardan kaynaklandığına inanılıyordu. Melankoli salgısının bozulması, psikolojik sorunlara ve bedensel yan etkilere yol açarak, aşk hastalığı semptomlarına neden olduğu kabul edilirdi. İlk Hıristiyan yazarlar, aşk hastalığının ruhu da bozabilecek bir duyu hastalığı olduğuna inanarak, beden hastalıkları ile ruh hastalıkları arasında net bir ayrım yapmadılar.