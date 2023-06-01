Bir yıldızın yaşanabilir bölgede yer aldığı düşünülüyor

Yaşanabilir ötegezegenlerin bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde yer aldığını düşünülüyor. Bir yıldızın etrafında, belki de Dünya'ya benzer kayalık bir gezegende sıvı suyun bulunabileceği bölgedir. Ancak gökbilimcilerin çoğunlukla göz ardı ettiği yaşanabilirlikle ilgili bir başka önemli bölge daha olabilir: kurum bölgesi.