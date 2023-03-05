Otomobil rengi yakıt tüketimini etkiler mi?
Otomobil sahiplerinin gündeminde yer alan akaryakıt fiyatları sıkça değişmektedir. Ancak otomobil alırken yapacağınız tercihlerle yakıtın daha verimli olmasını sağlayabilirsiniz. Peki otomobil rengi yakıt tüketimini etkiler mi?
Otomobil üreticileri her yıl on binlerce patent başvurusunda bulunuyor. Daha sonra içlerinden ayıkladığı onlarca teknolojiyi kullanıma sunuyor. Üzerinde sıkça durulan 2 başlık ise sırasıyla performans ve yakıt tüketimi. Peki, otomobil rengi yakıt tüketimini etkiler mi?
OTOMOBİL RENGİ YAKIT TÜKETİMİNİ ETKİLER Mİ?
Otomobil rengi yakıt tüketimini etkiler. Otomobilin rengi performansına direkt olarak etki etmez. Ancak dolaylı yoldan sanıldığından çok daha fazla etkilemektedir.
Renklerin yansıtma ve soğurma kapasitelerine yönelik yapılan araştırmalara göre otomobillerin renkleri yakıt tüketimini dolaylı yoldan etkiliyor.
Örneğin siyah yerine beyaz renkli bir otomobil tercih ederseniz bir depoda 20 km menzil kazanabilirsiniz. Hatta otobüs gibi geniş yüzey alanına sahip bir araç kullanıyorsanız bu miktar daha da artacaktır.
Bunun nedeni ise Güneş’ten gelen ışınları yansıtıyor olması. Araştırmaya göre koyu renkli araçlar Güneş ışınlarının yalnızca yüzde 5’ini yansıtabiliyor. Gümüş ve beyaz gibi açık renkli otomobillerde ise bu oran yüzde 60 seviyesine kadar yükseliyor.
Bu da motor bloğunun yer aldığı alan dahil tüm otomobilin iç sıcaklığını ve sıcaklık değişimini direkt olarak etkiliyor. Hatta siyah ve gümüş renkli iki otomobilde yapılan testlere göre koyu renkli modelin aynı iklimlendirme şartlarını sunabilmesi için yüzde 13 daha fazla klima açması gerekiyor.