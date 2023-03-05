Otomobil rengi yakıt tüketimini etkiler mi?

Bunun nedeni ise Güneş’ten gelen ışınları yansıtıyor olması. Araştırmaya göre koyu renkli araçlar Güneş ışınlarının yalnızca yüzde 5’ini yansıtabiliyor. Gümüş ve beyaz gibi açık renkli otomobillerde ise bu oran yüzde 60 seviyesine kadar yükseliyor.

Bu da motor bloğunun yer aldığı alan dahil tüm otomobilin iç sıcaklığını ve sıcaklık değişimini direkt olarak etkiliyor. Hatta siyah ve gümüş renkli iki otomobilde yapılan testlere göre koyu renkli modelin aynı iklimlendirme şartlarını sunabilmesi için yüzde 13 daha fazla klima açması gerekiyor.