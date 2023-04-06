Otomobilde yakıt tüketimini azaltan yöntemler

Deponun dolu olması nedeniyle yaklaşık 45-50 litre olan fazlalığın oluşturacağı ağırlıktan dolayı daha fazla yakıt tüketimine neden olduğu varsayımına dayanır.

Bu durum, arabanızın toplam ağırlığının %5 artmasına neden olur. Yarım depo ile arasındaki fark düşünüldüğünde aslında sadece %2,5 oranında bir artış demektir. 1 veya 1,5 ton üzerindeki bir arabada o kadar da fazla yakıt tüketimine neden olması bu açıdan çok da doğru değildir.