Otomobilde yakıt tüketimini azaltan yöntemler

Otomobil, günlük hayatınızın parçası haline geldiyse o zaman yakıttan tasarruf yapmanın yöntemlerini de araştıryor olabilirsiniz. Pek, yakıttan tasarruf nasıl sağlanır veya depoyu tamamen doldurmak yakıt tüketimini değiştirir mi? İşte detaylar...

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Deponun dolu olması nedeniyle yaklaşık 45-50 litre olan fazlalığın oluşturacağı ağırlıktan dolayı daha fazla yakıt tüketimine neden olduğu varsayımına dayanır.

Bu durum, arabanızın toplam ağırlığının %5 artmasına neden olur. Yarım depo ile arasındaki fark düşünüldüğünde aslında sadece %2,5 oranında bir artış demektir. 1 veya 1,5 ton üzerindeki bir arabada o kadar da fazla yakıt tüketimine neden olması bu açıdan çok da doğru değildir.

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OTOMOBİLİN YAKIT TÜKETİMİNDEKİ ETKENLERİ

Yakıt ve tüketimini etkileyen etkenler arasında;

• motor periyodik bakımı ve ayarları,

• camların açık kullanılması veya klimalı kullanımı,

• yakıt kalitesi,

• lastik hava basıncı,

• motorun sıcak veya soğuk kullanımı,

• kısa mesafe kullanımı,

• şehir içi trafiği,

• ani dur kalklar,

• yüksek sürat,

• yanlış vites kullanımı,

• dış hava şartları,

 • hatta coğrafi yükseklik gibi pek çok madde sayılabilir.

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Yakıt tüketimini en aza indirecek yöntemlerden biri, gaz pedalının altında yumurta varmış gibi kullanmaktır.

Dolu depodan önce yakıt tüketiminde en önemli etken; hepimizin alışık olduğu tabirle sakin kullanım, sanki gaz pedalının altında yumurta varmış ve onu kırmayacak gibi pedala basmak şeklindeki kullanımdır.

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OTOMOBİLİN YAKIT TÜKETİMİNİ 100 KM'DE 8.5 LİTREDEN 6.5 LİTREYE DÜŞÜRMESİ MÜMKÜN MÜ?

Gaz pedalına gereğinden fazla sert basıldığı ve bunun sonucunda yakıt tüketiminin 8.5 lt/100 km olduğunu bir senaryoda, gaz pedalına daha yavaş ve sakin basıldığı takdirde tüketimin 6.5 lt/100 km'ye düşmesi ihtimaller dahilindedir.