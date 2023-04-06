Otomobilde yakıt tüketimini azaltan yöntemler
Otomobil, günlük hayatınızın parçası haline geldiyse o zaman yakıttan tasarruf yapmanın yöntemlerini de araştıryor olabilirsiniz. Pek, yakıttan tasarruf nasıl sağlanır veya depoyu tamamen doldurmak yakıt tüketimini değiştirir mi? İşte detaylar...
Deponun dolu olması nedeniyle yaklaşık 45-50 litre olan fazlalığın oluşturacağı ağırlıktan dolayı daha fazla yakıt tüketimine neden olduğu varsayımına dayanır.
Bu durum, arabanızın toplam ağırlığının %5 artmasına neden olur. Yarım depo ile arasındaki fark düşünüldüğünde aslında sadece %2,5 oranında bir artış demektir. 1 veya 1,5 ton üzerindeki bir arabada o kadar da fazla yakıt tüketimine neden olması bu açıdan çok da doğru değildir.
OTOMOBİLİN YAKIT TÜKETİMİNDEKİ ETKENLERİ
Yakıt ve tüketimini etkileyen etkenler arasında;
• motor periyodik bakımı ve ayarları,
• camların açık kullanılması veya klimalı kullanımı,
• yakıt kalitesi,
• lastik hava basıncı,
• motorun sıcak veya soğuk kullanımı,
• kısa mesafe kullanımı,
• şehir içi trafiği,
• ani dur kalklar,
• yüksek sürat,
• yanlış vites kullanımı,
• dış hava şartları,
• hatta coğrafi yükseklik gibi pek çok madde sayılabilir.
Yakıt tüketimini en aza indirecek yöntemlerden biri, gaz pedalının altında yumurta varmış gibi kullanmaktır.
Dolu depodan önce yakıt tüketiminde en önemli etken; hepimizin alışık olduğu tabirle sakin kullanım, sanki gaz pedalının altında yumurta varmış ve onu kırmayacak gibi pedala basmak şeklindeki kullanımdır.
OTOMOBİLİN YAKIT TÜKETİMİNİ 100 KM'DE 8.5 LİTREDEN 6.5 LİTREYE DÜŞÜRMESİ MÜMKÜN MÜ?
Gaz pedalına gereğinden fazla sert basıldığı ve bunun sonucunda yakıt tüketiminin 8.5 lt/100 km olduğunu bir senaryoda, gaz pedalına daha yavaş ve sakin basıldığı takdirde tüketimin 6.5 lt/100 km'ye düşmesi ihtimaller dahilindedir.