Pembe Dolunay ne zaman görülecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?

PEMBE DOLUNAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nisan ayının dolunayı olan Pembe Dolunay, Türkiye saati ile 2 Nisan Perşembe günü saat 05:12'de en yüksek noktasına ulaşacak.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Her ne kadar Türkiye'den izlenebileceği belirtilse de, meteorolojik veriler gözlemi zorlaştırabilir. 1-2 Nisan tarihlerinde Türkiye genelinde beklenen bulutlu ve yağışlı hava nedeniyle, İstanbul başta olmak üzere birçok kentte Ay'ın net bir şekilde görülmesi beklenmiyor.

PEMBE DOLUNAY NE DEMEK? AY PEMBE Mİ OLACAK?

İsmine rağmen Ay, bu gecede gerçek anlamda pembe bir renk almayacak. "Pembe Ay" ismi, Kuzey Amerika'da baharın gelişiyle açan pembe bir çiçekten (Phlox subulata) geliyor. Bu dolunay; doğanın uyanışını, yeniden doğuşu ve baharın gelişini simgeliyor.